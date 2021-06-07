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'Uyku terörü' ya da 'Gece terörü' olarak da bilinen parasomnia rahatsızlığı Çocuğu parasomnia hastası olan ebeveynler bunları yapmalı ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın; "İlaç tedavisinin dışında birtakım davranışsal metotlarla da bu hastalık tedavi edilebilir" "Hastayı uyandırmaya çalışma doğru bir yaklaşım değildir" “Uykunun öğrenme üzerindeki etkileri büyük”

İHA

'Uyku terörü' ya da 'Gece terörü' olarak da bilinen parasomnia rahatsızlığı Çocuğu parasomnia hastası olan ebeveynler bunları yapmalı ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın; "İlaç tedavisinin dışında birtakım davranışsal metotlarla da bu hastalık tedavi edilebilir" "Hastayı uyandırmaya çalışma doğru bir yaklaşım değildir" “Uykunun öğrenme üzerindeki etkileri büyük”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, uykudan uyanırken görülen istemsiz ve anormal davranış ve hareketlerin parasomnia olarak nitelendiğini, 57 yaşlar arasındaki çocuklarında böyle bir durum yaşayan ailelerin çocuk psikiyatristi ya da çocuk nöroloğuna başvurması gerektiğini ifade etti.
Algın, katıldığı bir programda uyku problemlerinden bahsetti. Kaliteli uykunun öğrenme üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Demet İlhan Algın, 'Uyku terörü' ya da 'Gece terörü' olarak da bilinen parasomnia rahatsızlığına değindi. Uykudan uyanırken görülen istemsiz ve anormal davranış ve hareketlerin parasomnia olarak nitelendiğini ifade eden Algın parasomnianın 57 yaşlar arasında sık ortaya çıktığını ve uykunun ilk üçte birlik kısmında görüldüğünü, uyku esnasında yatağından kalkan çocuklarda şaşkınlık, çığlık atma, durdurulamayan ağlama, yürüme, koşma gibi belirtilerin görülebildiğini ancak çocuğun aslında uyanmadığını ve uyumaya devam ettiğini kaydetti. Ailelerin böyle durumlarda strese kapıldığını dile getiren Doç. Dr. Algın, hastayı uyandırmaya çalışmanın doğru bir yaklaşım olmadığını, tepkisel reaksiyonlara neden olabileceğini ve mutlaka hastanın teskin edilerek yatağına yatırılması ve atağın geçmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Genetik yatkınlık, aile içinde ya da okulda yaşanan olumsuzluklar ve uyku apnesi gibi sendromların parasomniaya neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Algın, hasta yakınlarının doğru bilgilendirilmesinin ve ailelere bu hastalığın iyi huylu bir durum olduğunu, 15 yaş civarında düzelebileceğini, ilaç tedavisinin dışında birtakım davranışsal metotlarla da bu hastalığın tedavi edilebileceğini söylemenin çok önemli olduğunu kaydetti. Doç. Algın, böyle bir durum yaşayan ailelerin çocuk psikiyatristi ya da çocuk nöroloğuna başvurması gerektiğini ifade etti.

“Uykunun öğrenme üzerinde çok önemli etkisi var”
Uyku hijyeni yani kaliteli uyku için gerekli şartlar konusuna değinen Doç. Dr. Algın, uyku hijyeninin sadece beden ve ruh sağlığını değil aynı zamanda gün içinde ihtiyaç duyduğumuz dikkat ve öğrenme gibi zihinsel fonksiyonları da etkilediğini dile getirdi. Uykunun öğrenme üzerinde çok önemli etkisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Algın, günlük hayatta öğrendiğimiz bilgiler ve edindiğimiz tecrübelerin ardından uyursak bunun pekiştirmeye yardımcı olacağını belirtti ve kaliteli uykunun önemine bir kez daha vurgu yaptı.

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