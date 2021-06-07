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Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza

DHA

Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza


Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle  tespit edilen 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza uygulandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle trafik denetimi yaptı. Eskişehir´in Ankara ve Bursa karayolları üzerinde yapılan denetimde seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü karayoluna değecek-düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanımı yapan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 21 sürücü tespit edildi. Yerde bulunan ekiplere bildirilen sürücülere toplam 8 bin 628 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-06-07 17:44:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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