Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle tespit edilen 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle trafik denetimi yaptı. Eskişehir´in Ankara ve Bursa karayolları üzerinde yapılan denetimde seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü karayoluna değecek-düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanımı yapan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 21 sürücü tespit edildi. Yerde bulunan ekiplere bildirilen sürücülere toplam 8 bin 628 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2021-06-07 17:44:32



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