Bu belirtiler varsa depresyonda olabilirsiniz Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran: “Unutkanlık, uyku sorunları depresyon belirtisi olabilir”

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, depresyon tedavisi hakkında bilgilendirdi.

Depresyonun genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başladığını, ancak her yaşta ortaya çıkabileceğini aktaran Dr. Ceran, “Erkeklere oranla çok daha fazla sayıda kadına depresyon teşhisi konulmaktadır. Bunun nedeninin ise kadınların daha yaygın olarak tıbbi yardım istemesi olduğu düşünülmektedir” dedi.

Depresyona neyin sebep olduğunun tam olarak bilinmediğini belirten Dr. Ceran, olası nedenleri şöyle açıkladı:

“Depresyonda birçok zihinsel bozuklukta olduğu gibi, çeşitli faktörler söz konusu olabilir: Kalıtsal faktörler, hormon dengesindeki değişiklikler; hamilelik ile doğumdan sonraki haftalar veya aylarda, tiroid problemlerinde, menopoz döneminde veya bir dizi başka durumda ortaya çıkabilir. Bununla birlikte; düşük benlik saygısı ve çok bağımlı olma, aşırı özeleştiri yapma, aşırı kötümser olma gibi bazı kişilik özellikleri, fiziksel ve cinsel istismar, ölüm, kayıp gibi travmatik ve stresli olaylar, zor bir ilişki ya da finansal problemler, ağır alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı, ciddi veya kronik hastalıklar”

Tedavi edilmezse

Depresyonun tedavi edilmediği durumlarda bireyin hayatının her alanını etkileyen duygusal, davranışsal ve sağlık sorunlarına ve komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Ceran, bunları şöyle sıraladı:

“Kalp hastalığı ve diyabete yol açabilecek aşırı kilo veya obezite, ağrı veya fiziksel hastalık, alkol veya uyuşturucu kullanımı, anksiyete, panik bozukluğu veya sosyal fobi, aile çatışmaları, ilişki zorlukları, iş ve okul sorunları, sosyal izolasyon, intihar düşünceleri, intihar girişimleri veya intihar”

Depresyonu önlemenin kesin bir yolu olmadığını ifade eden Dr. Ceran, “Depresyonun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için atılması gereken en önemli adımlardan birisi sorunun en erken belirtilerinde tedaviye başlamaktır. Özellikle ağır kriz zamanlarında, zorlu dönemleri aşmak için aile bireylerine ve arkadaşlara ulaşmak gereklidir” dedi.

Depresyon belirtileri

Depresyon belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Ceran şunları kaydetti:

“Üzüntü, sebepsiz ağlama, boşlukta olmak veya umutsuzluk duyguları, değersizlik, suçluluk duygusu, geçmiş başarısızlıklarda kendini suçlamaya takılma, düşünme, konsantre olma, karar verme ve bir şeyleri hatırlamada sorunlar, düşünme, konuşma veya hareket etmede yavaşlama, en küçük konularda bile öfke patlamaları, sinirlilik hissi veya hayal kırıklığı, normal aktivitelerin çoğuna veya tümüne karşı ilgi veya zevk kaybı, iştahta azalma ve kilo kaybı ya da artan yeme isteği ve kontrolsüz kilo alımı, kaygı, sık veya tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri veya intihar girişimleri, uykusuzluk veya çok fazla uyumak da dâhil olmak üzere uyku bozuklukları, yorgunluk ve enerji eksikliği, en ufak işlerin bile çaba gerektirmesi.”

Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, depresyonu olan bireylerin çoğunlukla ilaç, psikoterapi veya ikisinin birleşimi ile devam eden bir tedavinin sonucunda iyileşebileceklerini belirtti.

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