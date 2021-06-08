Bu belirtiler varsa depresyonda olabilirsiniz Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran: “Unutkanlık, uyku sorunları depresyon belirtisi olabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu belirtiler varsa depresyonda olabilirsiniz Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran: “Unutkanlık, uyku sorunları depresyon belirtisi olabilir”

İHA

Bu belirtiler varsa depresyonda olabilirsiniz Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran: “Unutkanlık, uyku sorunları depresyon belirtisi olabilir”

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, depresyon tedavisi hakkında bilgilendirdi.
Depresyonun genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başladığını, ancak her yaşta ortaya çıkabileceğini aktaran Dr. Ceran, “Erkeklere oranla çok daha fazla sayıda kadına depresyon teşhisi konulmaktadır. Bunun nedeninin ise kadınların daha yaygın olarak tıbbi yardım istemesi olduğu düşünülmektedir” dedi.
Depresyona neyin sebep olduğunun tam olarak bilinmediğini belirten Dr. Ceran, olası nedenleri şöyle açıkladı:
“Depresyonda birçok zihinsel bozuklukta olduğu gibi, çeşitli faktörler söz konusu olabilir: Kalıtsal faktörler, hormon dengesindeki değişiklikler; hamilelik ile doğumdan sonraki haftalar veya aylarda, tiroid problemlerinde, menopoz döneminde veya bir dizi başka durumda ortaya çıkabilir. Bununla birlikte; düşük benlik saygısı ve çok bağımlı olma, aşırı özeleştiri yapma, aşırı kötümser olma gibi bazı kişilik özellikleri, fiziksel ve cinsel istismar, ölüm, kayıp gibi travmatik ve stresli olaylar, zor bir ilişki ya da finansal problemler, ağır alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı, ciddi veya kronik hastalıklar”
Tedavi edilmezse
Depresyonun tedavi edilmediği durumlarda bireyin hayatının her alanını etkileyen duygusal, davranışsal ve sağlık sorunlarına ve komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Ceran, bunları şöyle sıraladı:
“Kalp hastalığı ve diyabete yol açabilecek aşırı kilo veya obezite, ağrı veya fiziksel hastalık, alkol veya uyuşturucu kullanımı, anksiyete, panik bozukluğu veya sosyal fobi, aile çatışmaları, ilişki zorlukları, iş ve okul sorunları, sosyal izolasyon, intihar düşünceleri, intihar girişimleri veya intihar”
Depresyonu önlemenin kesin bir yolu olmadığını ifade eden Dr. Ceran, “Depresyonun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için atılması gereken en önemli adımlardan birisi sorunun en erken belirtilerinde tedaviye başlamaktır. Özellikle ağır kriz zamanlarında, zorlu dönemleri aşmak için aile bireylerine ve arkadaşlara ulaşmak gereklidir” dedi.
Depresyon belirtileri
Depresyon belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Ceran şunları kaydetti:
“Üzüntü, sebepsiz ağlama, boşlukta olmak veya umutsuzluk duyguları, değersizlik, suçluluk duygusu, geçmiş başarısızlıklarda kendini suçlamaya takılma, düşünme, konsantre olma, karar verme ve bir şeyleri hatırlamada sorunlar, düşünme, konuşma veya hareket etmede yavaşlama, en küçük konularda bile öfke patlamaları, sinirlilik hissi veya hayal kırıklığı, normal aktivitelerin çoğuna veya tümüne karşı ilgi veya zevk kaybı, iştahta azalma ve kilo kaybı ya da artan yeme isteği ve kontrolsüz kilo alımı, kaygı, sık veya tekrarlayan ölüm ve intihar düşünceleri veya intihar girişimleri, uykusuzluk veya çok fazla uyumak da dâhil olmak üzere uyku bozuklukları, yorgunluk ve enerji eksikliği, en ufak işlerin bile çaba gerektirmesi.”
Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, depresyonu olan bireylerin çoğunlukla ilaç, psikoterapi veya ikisinin birleşimi ile devam eden bir tedavinin sonucunda iyileşebileceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Eskişehir’de "Sıfır Atık Kazanımları Ormanı" oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de "Sıfır Atık Kazanımları Ormanı" ...
Sedef hastalığında ozon tedavisi etkili oluyor Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket: “Ozon tedavisi medikal tedavilere ek bir tedavi imkânı sunar”
YEREL HABERLER Sedef hastalığında ozon tedavisi etkili oluyor Uzm. Dr. ...
Uzaktan eğitiminin yanlış uygulamaları Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İrfan Süral: "Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimi karşılaştırmak bizi yanlışa götürebilir"
YEREL HABERLER Uzaktan eğitiminin yanlış uygulamaları Osmangazi ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi Muhtar Özyavuz: "10 kilometre uzunluğundaki yolun acilen tamir edilmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' ...
Eskişehirli 12 baba ‘‘Babalık eğitimi” aldı
YEREL HABERLER Eskişehirli 12 baba ‘‘Babalık eğitimi” aldı
(ÖZEL) Tabanlık ayakkabının konforunu arttırıyor Tabanlık kaliteli olmalı ve birkaç ayda bir değiştirilmeli Yılların ayakkabı tamircisi Saffet Karataş; "Ne kadar pahalı olursa olsun ayakkabının tabanlığı kötüyse bizi bir ömür taşıyan ayağımız rahat etmez" "Ayakkabı alırken sadece modeli ve tipine değil, tabanlığına da bakılmalı"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tabanlık ayakkabının konforunu ...
FETÖ’den 9 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ’den 9 tutuklama
(ÖZEL) Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el hareketlendi Piyasa düşünce yüzleri gülen galericiler bile araç bulmakta zorlandı Galerici Yılmaz Yalçınkaya: “İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fiyatlar düştü, havalar da ısınınca ikinci el ...
(ÖZEL) Doktorların hızı 4’üncü kattan düşen işçiyi hayata bağladı Yüksekten düştü, onlarca kırık ve felci doktorların hızlı müdahalesi ve başarılı operasyonları ile yendi Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Millet: “Acil olarak ameliyata alarak, omurilikteki kemik parçalarını sağlamlaştırdık” Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jankat Cankul “4-6 ay içerisinde iyileşecektir” Hayata tutunan işçi Elfesiya Çiftçi: “Buradaki müdahalenin ardından beklemediğimiz bir konuma geldik”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Doktorların hızı 4’üncü kattan düşen işçiyi ...
Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Eskişehir'de helikopter destekli denetimde 21 ...
Sürücüler havadan denetlendi Jandarmanın helikopterli denetimde 21 sürücüye 8 bin 628 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Sürücüler havadan denetlendi Jandarmanın helikopterli ...
Polis sokak satıcılarının ensesinde
YEREL HABERLER Polis sokak satıcılarının ensesinde
5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu Çobanlık için komşu ilçeye gitmiş, telefonu arızalı olduğu için ailesine haber verememiş
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp olan Sami Karaman bulundu Çobanlık ...
MHP Eskişehir Milletvekili Sazak’tan Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP Eskişehir Milletvekili Sazak’tan Başkan Bozkurt’a ...
Eskişehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler sürüyor Başkan Mülazımoğlu ekmek zammını savundu “Fırıncının ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok”
YEREL HABERLER Eskişehir'de ekmeğe yapılan zamma tepkiler ...
Sazak’tan Çakırözer’in Demirtaş ziyaretine sert tepki Sazak: “Eskişehir’in terörist ziyareti ile anılmasından hicap duyuyorum”
YEREL HABERLER Sazak’tan Çakırözer’in Demirtaş ziyaretine sert ...
Madencilik işletmesinde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Madencilik işletmesinde hırsızlık yapan şüpheli ...
Mazlum Çimen müzisyenler için söyledi Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz konserleri Mazlum Çimen ile devam etti
YEREL HABERLER Mazlum Çimen müzisyenler için söyledi Müziğe Ses ...
'Uyku terörü' ya da 'Gece terörü' olarak da bilinen parasomnia rahatsızlığı Çocuğu parasomnia hastası olan ebeveynler bunları yapmalı ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın; "İlaç tedavisinin dışında birtakım davranışsal metotlarla da bu hastalık tedavi edilebilir" "Hastayı uyandırmaya çalışma doğru bir yaklaşım değildir" “Uykunun öğrenme üzerindeki etkileri büyük”
YEREL HABERLER 'Uyku terörü' ya da 'Gece terörü' olarak da bilinen ...
Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası’nda Eskişehir’den derece
YEREL HABERLER Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası’nda Eskişehir’den ...
(ÖZEL) Kumanda deyip geçmeyin Zamanında değiştirilen araç kumanda pili 5 bin liraya yakın maliyetlerin önüne geçiyor Uzaktan kumanda manuel sistemi unutturuyor, anahtar yuvası oksitleniyor ve zarar görebiliyor Biten araç kumanda pilinin mağduriyetini bizzat yaşayan anahtar ustası Soner Altın; "Ömrü ortalama 3-4 yıl olan araç kumanda pilini sizi yolda koymadan zamanında değiştirin" "İkinci el araç alınca yedek anahtarını alınmasının çok önemlidir" "Yedek anahtar yaptırmak pahalı, olmadığında oluşabilecek mağduriyet ise daha pahalıdır"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kumanda deyip geçmeyin Zamanında değiştirilen ...
Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
(ÖZEL) Bu dükkânda kola yerine kırmızı pancar suyu satılıyor Gazlı içeceklere savaş açtığını söyleyen işletme sahibi Servet Üstün: “İnsan sağlığı bizim için çok önemli”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu dükkânda kola yerine kırmızı pancar suyu ...