FETÖ'den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi, kent merkezinde yerleri tespit edilerek düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-06-08 11:48:33



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