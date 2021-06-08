Çoban yolunu şaşıran geyik yavrusunu doğaya bıraktı

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Eskişehirli çoban Fevzi Kahya, hayvanlarını otlatırken gördüğü yerleşim alanına girip yolunu şaşıran geyik yavrusunu yeniden doğaya bıraktı.

Seyitgazi ilçesinin Çukurca mahallesinde ikamet eden Kahya, yerleşim alanında bulduğu geyiği doğaya bıraktı. Çoban Kahya, yerleşim alanın etrafında hayvanlarını otlayarak ilerlerken annesi ile birlikte bir geyik yavrusu gördü. İnsanı görüp kaçan anne geyiğin ardından yavru geyik nereye gideceğini şaşırdı. Ormanlık alanından çıkarak yerleşim alanına gelen yavru geyik ise çoban Kahya tarafından kurtarıldı. Kahya, yavru geyiği önce mahalleye getirerek yaralı olup olmadığını kontrol etti, daha sonra kucaklarına alarak onu yeniden doğaya bıraktı.

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