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Tarımda 219 proje ile 407 kişiye istihdam Tarım ve Orman Bakanlığı 27,8 milyon TL hibe desteği sağlayacak En çok hibeyi Sarıcakaya ve Tepebaşı ilçeleri alacak

İHA

Tarımda 219 proje ile 407 kişiye istihdam Tarım ve Orman Bakanlığı 27,8 milyon TL hibe desteği sağlayacak En çok hibeyi Sarıcakaya ve Tepebaşı ilçeleri alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde onaylanan toplam 3 bin 456 kırsal kalkınma projesi için 1.1 milyar lira hibe verecek. Projelerin 219’u yani yüzde 6,3’ü Eskişehir’de gerçekleştirilecek ve 27,8 milyon TL hibe desteği sağlanacak.
Hibe desteğinin ekonomik yatırım ve alt yapı projelerinin toplam yatırım tutarı 60 milyon TL ve hayata geçirildiklerinde 407 kişiye istihdam sağlayacak. 20062020 yılları arasında 15 yılda Eskişehir'de kırsal ekonomik yatırım ve alt yapı yatırımları konularında 346 projeye 68,3 milyon TL hibe verilmişti. Bir önceki etapta Eskişehir’de 127 proje için 14 milyon 760 bin 91 TL’lik hibe desteği verilirken bu dönem yapılan 289 adet başvurudan 213 adet ekonomik alt yapı projesi ile 6 adet ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplam 219 proje İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce onaylanarak Bakanlığa gönderildi. Bakanlığınca yapılan değerlendirmede gönderilen projelerin tamamı onaylandı. 2021'de uygulanacak kırsal ekonomik ve ekonomik altyapı projeleri ile; 408.145 m alanda 162 yüksek plastik tünel (sera), 50 ve 60 başlık 2 süt sığırcılığı tesisi, 200 başlık koyunkeçi tesisi, 1 tıbbi aromatik bitki işleme tesisi, 1 lavanta işleme tesisi, 1 bitkisel ürün (tohum) işleme tesisi kurulacak ve 51 balya, silaj, yem hazırlama makineleri ile Eskişehir tarımına destek sağlanacak.

Hibelerin dağılımı
İlçeler bazında kırsal kalkınma yatırımlarının ve hibelerinin dağılımı ise şöyle;
Bu etapta 20,5 milyon TL’lik yatırım tutarı olan 85 projeye 10,3 milyon TL hibe Sarıcakaya ilçesi alacak. Sarıcakaya'yı 19,5 milyon TL'lik yatırım ve 9 milyon TL hibelik 52 proje ile Tepebaşı ilçesi takip ediyor. Kırsal Kalkınma Desteklerinin başladığı 2006 yılından bu yıla kadar hiç destek alamayan Han ilçesi ilk kez bu yıl 200 bin TL'lik 2 projesi için 100 bin TL hibe desteği alacak. 20062020 yılları arasında 15 yılda uygulanan 13 etapta Tepebaşı ilçesi ve mahalleri toplam 47 proje için 8,5 milyon TL hibe desteği almışken kırsal mahalle kararı ile birlikte bu yıl 14. çağrıda 52 proje için 9 milyon TL hibe desteği alacak. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı son çağrısında Bursa, Bilecik ve Eskişehir'i içine alan 3 il için kırsal alana 8 milyon hibe ile destek sağlayacak. Bu kapsamda Eskişehir’den Kalkınma Ajansına yapılan 20 başvurudan toplam 3,2 milyon TL yatırım tutarı olan 4 proje onaylanarak 2,4 milyon TL hibe desteği verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ajans tarafından bu yıl toplam 30,2 milyon TL hibe desteği ile Eskişehir kırsalında 63,2 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan ve ilgililere teşekkür eden İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “İnşallah yılsonunda başvuruları başlayacak yeni etabımızda daha çok vatandaşımızın hibe desteklerinden faydalanmasına vesile oluruz. Bu konularda bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz.” dedi.

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