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Türkiye´de mayıs ayında 26 bin 534 kazada, 179 kişi hayatını kaybetti

DHA

Türkiye´de mayıs ayında 26 bin 534 kazada, 179 kişi hayatını kaybetti


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; mayıs ayında yurt genelinde 161´i ölümlü, 12 bin 810´u yaralamalı, 13 bin 563´ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 534 kaza meydana geldi. Kazalarda 179 kişi öldü, 18 bin 538 kişi yaralandı. Bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 717´ye yükseldi. Artvin´de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, önce sağından gelen daha sonra karşı yönden gelen otomobil çarptı. İki otomobilin de üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışan yaya hafif yaralandı. Bu anlar da mobese kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mayıs ayında Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Muş ve Tokat´ta meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin, aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.
1 AYDA 26 BİN 534 KAZA
Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, mayıs ayında yurt genelinde 161´i ölümlü, 12 bin 810´u yaralamalı, 13 bin 563 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 26 bin 534 kazanın yaşandığı mayıs ayında 18 bin 538 kişi yaralandı, 179 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 9 bin 727´sine otomobil, 4 bin 85´inde motosiklet, 3 bin 272´sinde ise kamyonetler karıştı.
İLK SIRADA İSTANBUL VAR
Mayıs ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 476 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller oldu. Mayıs ayında, 8 bin 851´i alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 187 bin 603 trafik cezası uygulanırken, 107 bin 799 araç ise trafikten menedildi.
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN İKİ OTOMOBİL ÇARPTI
Artvin´de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına koşarak geçmek isteyen yayaya, önce sağından gelen otomobil arından da karşı yönden gelen otomobil çarptı. İki otomobilin de üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışan yaya hafif yaralandı. Bu anlar mobese kameralarına yansıdı.
SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-06-08 12:35:59

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