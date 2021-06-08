Yapılan aşılar sayısında Eskişehir 450 bin çizgisini geçti

Eskişehir genelinde toplam yapılan korona virüs

(Covit19) aşı sayısının 450 bini geçtiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Covid19 aşısı bilgilendirme platformunda yayınlanan verilerine göre, Eskişehir’de toplam yapılan aşı sayısı 455 bin 15 kişi gerçekleşti. Rakamlarda 1‘inci doz aşı uygulanan kişi sayısı 260 bin 624 ve 2’nci doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 194 bin 391 olduğu kaydedildi.

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