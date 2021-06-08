Eskişehir’de her bin 137 kişiye bir cami düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Din İstatistikleri 2020 verilerine göre Eskişehir toplam 789 cami bulunuyor. Kentte her bin 137 kişiye bir cami düşüyor.

TÜİK Din İstatistikleri 2020 sonuçları bazında Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. Bir önceki yıla göre Türkiye'deki cami sayılarının yüzde 0,20'lik oranla arttığı belirlenirken, ülkedeki toplam cami sayısı 89 bin 445 olarak tespit edildi. 2019 yılında 777 tane caminin bulunduğu Eskişehir’de son bir yılda 12 tane yeni cami yapıldığı hesaplandı. Türkiye listesinde binin altında cami sayısı olan iller arasında yer alan Eskişehir, ülke genelinde ise 45’inci sırada yerini buldu.

Eskişehir 2021 nüfusu, tahmini verilere göre 89 bin 716 iken, kente bulunan 789 cami ile yapılan ortalama hesabına göre her bin 137 kişiye bir cami düştüğü hesaplandı.

Cami sayısına göre zirvede İstanbul'un, en son sırada Tunceli’nin bulunduğu listede Eskişehir'in bölge iller arasında da cami sayısında geride olduğu görüldü.

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