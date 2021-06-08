Polisin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ve mermi çıktı

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Eskişehir’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 1 tabanca ve 16 dolu fişek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Emek mahallesinde durumundan şüphelenilen M.A.Y. isimli şahıs bölgede görev yapan polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin şahıs üzerinde yaptığı aramada kuru sıkıdan bozma olduğu anlaşılan 1 adet tabanca ve 16 adet dolu fişek ele geçirildi. Polis, tabanca ve fişekleri muhafaza altına aldı. Şüpheli şahıs hakkında ise soruşturma sürüyor.

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