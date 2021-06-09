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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör olta balıkçıları 15 Haziran sezon açılışını buruk karşılıyor

İHA

Amatör olta balıkçıları 15 Haziran sezon açılışını buruk karşılıyor

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Yasin Başaran, pazar günü sokağa çıkma yasağı ve haftanın diğer günlerinde de belirli saatlerle dışarı çıkmanın sınırlandırılması sebebi ile 15 Haziranda tarihinde kalkacak iç sularda avlanma yasağını buruk bir sevinçle karşılayacaklarını belirtti.
Geçtiğimiz yıl nisan ayıyla birlikte İç Anadolu Bölgesi iç sularında başlayan av yasağı 15 Hazirandan itibaren kalkıyor. Eskişehir de faaliyet gösteren Eskişehir Olta Balıkçıları Ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyeleri, av yasağının kalkmasını sevinçle karşılarken, kısıtlı saat ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı burukluk yaşıyor.
Balık avı için önemli olan ve gün doğumu ile gün batımının yasak saatlere denk gelmesi sebebi ile burukluk yaşadıklarını aktaran ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, “İç Anadolu bölgesi iç sularında 15 Haziran 2021 tarihi itibarı ile sazan, kadife, şiraz, yayın ve tatlısu kefali balığı avlanma yasağı sona eriyor. Amatör ve sportif olta balıkçıları olarak pandemi sebebi 2020 yılı Nisan ayında başlayan yasaklar ile birlikte bir yıldan fazla sürece tutkunu olduğumuz doğa ve sulardan uzak kaldık. Bu süreçte tüm organizasyon ve bireysel faaliyetlerimizi devletimizin öngördüğü kural ve yasaklar çerçevesinde erteledik ya da iptal ettik. Bir yıldan fazla süredir atamadığımız oltalarımızı 15 Haziranda sezonun başlaması ile birlikte su ile buluşturmayı beklerken, açıklanan normalleşme sürecinde akşam 22.00 ile 05.00 arası ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ile tüm camiamız sezonu buruk şekilde karışılmasına sebep olmuştur. Olta balıkçılığında sabah suyu ve akşam suyu dediğimiz, gün doğumu ve gün batımında su kenarında olmak çok önemlidir. Ayrıca derneğimiz üyeleri ve ilimizde çalışan birçok olta balıkçısının hafta tatili pazar günü olması sebebi ile yasaklar gereği yine etkinliklerimizi gerçekleştirmememize sebep olacaktır. ESBALDER olarak aşılama ile birlikte önümüzdeki süreçte eski günlerimize döneceğimizin bilincinde olarak ilgili tebliğ uyarınca olta balıkçılarının limitler uygun ve yasal sınırlar içerisinde avlanması konusunda bir kez daha uyararak, tüm olumsuzluklara karşın 15 Haziran sezon açılışını tüm olta balıkçılarına hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.

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