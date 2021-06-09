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Eskişehir’de “Kız Kardeşim” eğitimleri Proje ile 10 ilde bin kadına eğitimler veriliyor Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece: “Proje kapsamında üretilen değerli ürünlerin piyasalarda hak ettiği değeri bulmasını sağlayacağız”

İHA

Eskişehir’de “Kız Kardeşim” eğitimleri Proje ile 10 ilde bin kadına eğitimler veriliyor Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece: “Proje kapsamında üretilen değerli ürünlerin piyasalarda hak ettiği değeri bulmasını sağlayacağız”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkânlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan “Kız Kardeşim Projesi” eğitimlerinin üçüncüsü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi.
CocaCola Vakfı’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden “Kız Kardeşim Projesi” ile kadınların toplumsal ve ekonomik konumlarda güçlenerek, ekonomik kalkınmada aktif rol almaları hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, “Müşteri İlişkileri ve Satış”, “Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri”, “Gıda Güvenliği ve Lojistik”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Coğrafi İşaretler”, “Finansal Okuryazarlık”, “Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı”, “Etiketleme Mevzuatı”, “DİTAP”, “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” konu başlıkları ile 10 farklı şehirde yaşayan bin kadın girişimciye eğitimler veriliyor.
Bu kapsamda Eskişehir’de “Kız Kardeşim Projesi” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır ve CocaCola Türkiye Kamu İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Senem Görel katıldı.
“Kadınlarımızı güçlendireceğiz”
Toplantıda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadınların ekonomik kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Kadınlara verilen eğitimlerin ardından bölgeye danışman atayarak devamlılığın sağlanmasını amaçladıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin her yanında çok lezzetli, kendisine has, bölgeye özel, bölgenin toprağından ve suyundan tadını almış ürünlerimiz var. Fakat bu ürünlerimiz pazarlarda bir türlü hak ettiği değeri bulamıyor. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ‘Kız Kardeşim’ projesini devreye aldık. Bu proje kapsamında zaten üretilen değerli ürünlerin piyasalarda hak ettiği değeri bulması, bölgeye ekonomi oluşturulması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, biyo çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tarımla gelecek kuşaklara bu mirasın aktarılmasını sağlıyoruz. Çiftçilerimize, kadın kooperatiflerimize müteşebbis kadınlarımıza eksik olduğu konularla ilgili eğitimler veriyoruz. Finansal okuryazarlık, etiket mevzuatı, hijyen, gıda güvenliği, satış teknikleri, etiketinin her türlü satışa uygun koşullara gelmesi gerekli. Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları diğer satış teknikleri çalışmalarıyla da birleştirip yaklaşık 10 başlıktan oluşan ve 2 gün sürecek olan eğitimler var. Bu eğitimlerin sonunda kız kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bölgeye bir danışman atıyoruz. Gittikleri yolda kafalarına takılan şeyler olursa, yönlendirilmeleri gereken konu olursa, katma değerli ürün üretmek ve onlara vizyon vermekle ilgili konularda destek vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Yerel ürünlerimiz piyasalarda hak ettikleri değeri bulmuş olacak”
Projenin Türkiye geneline yayılmasıyla yerel ürünlerin hak ettiği değeri bulacağını söylerine ekleyen Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Aynı zamanda fuarlar yapacağız. Bu fuarlarda bütün ‘Kız Kardeşim’ projesindeki il ve ilçeler ürünleriyle birlikte gelecekler. Piyasadaki satın alıcılarla onları buluşturacağız. Bu ürünleri zaten marketler, satış noktaları almak istiyor. Zaten aranan ürünler bunlar ama bu ürünleri biz satışa uygun hale getiriyoruz. Buluşma gerçekleşip bölgemiz ekonomi kazandıktan sonra bu il olan bir il olarak başka bir ile kız kardeşlik yapacak. Bu dalga tüm Türkiye’ye yayılıp tüm yerel ürünlerimiz piyasalarda hak ettikleri değeri bulmuş olacak. Katılanlar çok beğeniyorlar, ilave soruları oluyor. Bizim bazen eksik olduğumuz konularda tavsiyelerde bulunuyorlar. Daha sonra onlara bir sertifika da veriyoruz ve sonrasında da onları takip etmeye devam ediyoruz.”
“Bu yıl içerisinde 250 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz”
Bu yıl proje kapsamında 250 bin kadına ulaşmayı hedeflendiklerini belirten CocaCola Türkiye Kamu İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Senem Görel, “2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kadına ulaştık. Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte bir iş birliği planladık. İş birliği çerçevesinde Türkiye genelindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kadın üyelerine eğitimler vererek devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde 250 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitim içeriklerimiz oldukça geniş; müşteri ilişkileri, satış, gıda güvenliği, hijyen, sıfır atık, toplumsal cinsiyet adaleti gibi eğitimlerimiz sistemde mevcut. 2 gün süren bir eğitim programıyla da illere gidiyoruz. Katılım çok güzel ve kadınlarımız çok hevesli. Bakan yardımcımızın da katılıyor olması zaten bizi daha da heyecanlandırıyor. İllerdeki hareketlilik çok güze, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller; Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Konya, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi. Diğer ayağında ise eğitimlerin Türkiye’nin tüm illerine yayılması planlanıyor. Eğitim programı kapsamında başarılı kadınlara ise katılım belgesi veriliyor.

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