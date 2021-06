Eskişehir Endüstri Fuarı açıldı

Koronavirüs döneminde düzenlenen ilk fuar olan Eskişehir Endüstri Fuarı, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin de katılımlarıyla açıldı. Fuarda birçok firma ürünlerini sergiledi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TEI Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü katıldı.

Açılışta konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Eskişehir belirtildiği gibi sanayi farkındalığı fazla olan bir şehir. Devlet Demir Yolları Fabrikası, Çırak Okulu o günlerde bile mesleki eğitimin de farkındalığı olduğu bir şehir Eskişehir. Çırak Okulu dendiğinde belki yaşı 50’nin üzerinde olan birçok inan eğitimini aldığı ve ilk mesleki eğitimini gördüğü yer. Aynı zamanda ilk Havacılık Meslek Yüksekokulunun ‘da kurulduğu yer. Her zaman uyguladığımız gibi olgunlaşmış yetkin bir sanayi, ArGe ve teknoloji alt yapınız yok ise ileri bir savunma sanayinden bahsetmeniz mümkün değil. Bu ikisi bir birinin ayrılmaz parçasıdır. Zaten bu farkındalıkla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu tür faaliyetlerde ve genelde sanayi ve teknolojinin özelikle savunma sanayinin söz konusu olduğu her etkinlikle çok yakın bir temas ile iş birliği içerisindeyiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de konuşmasında “Sanayi Bakanlığımız için Eskişehir’in özel bir önemi var. Ankara’nın hemen yakınında bir buçuk saat mesafede çok sıklıkla çeşitli vesilelerle burayı ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla burayı ziyaret etme fırsatı buluyoruz. Eskişehir hem demiryolu teknolojisinin hem de demiryolu sektörünün merkezi bir yerimiz. Savunma sanayimiz için çok önemli fabrikalarımız burada. Savunma sanayisine ve uçak endüstrisine hizmet veren uçak bakım merkezimiz burada ve uçak endüstrisi için parçalar yapan firmamız burada. Çok önemi bir organize sanayi bölgemiz burada. Gün geçtikçe Nadir Bey ile beraber ortak geliştirmeyi gayret ediyoruz. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise açılış konuşmasında, “Öncelikle Eskişehir sanayi alt yapısına baktığımız zaman cumhuriyet tarihinin öncesinden başlayan bir hikâye var. Ticaret Odasından başlayan ve günümüze gelen bir sanayi alt yapısını barındıran bir kent. İlklerin şehir diyoruz bir burayı. İlk lokomotifin yapıldığı kent. İlk otomobilin yapıldığı kent. Altında endüstri barındıran bir kenttir” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasında Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, “Kısaca Eskişehir Sanayi Bölgesinden bahsetmek istiyorum. Bugün 31,1 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesidir. Bölgemizde şu anda 679 adet katılımcı var. Bunlardan 563 tanesi aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Sayın bakan yardımcımızın disketleriyle çok hızlı bir aksiyon alıyoruz. Her konuda bize destek veriyor. Huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu

