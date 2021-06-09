Başkan Ataç parkları yerinde inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapımı tamamlanan ve yenileme çalışmaları devam eden parkları yerinde incelerken, “Pandemi dönemi ile birlikte parklarımız ve açık alanlar çok daha kıymetli. Biz de Eskişehir’e yakışacak yeni parklar yapmaya ve mevcut parklarımızı yenilemeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Ataç incelemeleri kapsamında ilk olarak Aşağısöğütönü Mahallesi’ne yapılan ve 1018. Sokak, 1523. Sokak ve 1538. Sokak üzerine kurulan 6 bin 495 metrekarelik parkı ziyaret etti. Başkan Ataç daha sonra yenileme çalışmaları devam eden 8 bin 500 metrekarelik Batıkent Mahallesi Aktepe Parkı’nı ve yenileme çalışmaları tamamlanan Çamlıca Mahallesi’nde Ertuğrulgazi Caddesi, Laleli Sokak ve Tülay Sokak arasında yer alan 13 bin 359 metrekarelik Şehit Piyade Komando Ersavaş Kubaş Parkı’nı inceledi. Başkan Ataç’ın son durağı ise Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi, Sınır Sokak ve Çakır Sokak Sokakları arasında yer alan 2 bin 733 metrekarelik Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan Parkı oldu.

Başkan Ataç: Açık alanların önemi arttı

İncelemelerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Ataç, devam eden çalışmaları sürdüren belediye ekiplerine de kolaylıklar diledi. Eskişehir’e yakışacak parklar yapıldığını ifade eden Başkan Ataç, “Pandemi döneminde vatandaşlarımız için bir soluk alacakları açık alanların önemi daha da arttı. Biz de zaten kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile örnek durumda olan Tepebaşı’nı, yaptığımız yeni parklar ve modernize ettiğimiz mevcut parklarımız ile daha da güzel noktalara taşıyoruz. Tepebaşı sakinlerinin parklarımız ile ilgili geri dönüşleri çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Yeni ve yenilenen parklarımız, Eskişehirli hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Hep birlikte koruyacağız”

Başkan Ataç konuşmasının devamında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, “Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde bulunan yeni parkımız 6 bin 495 metrekarelik bir alana sahip ve yapım çalışması tamamlandı. Çocuklarımızın ve yetişkinlerin fiziksek aktivite yapabilecekleri ve huzurlu bir şekilde dinlenmelerini sağlayacak fonksiyonlara sahip. Örneğin 420 metrekare basketbol sahası, iki adet çocuk oyun alanı, spor aletleri, piknik masaları ve banklar yer alıyor. Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak üzerinde bulunan, 8 bin 500 metrekarelik alana sahip Aktepe Parkı’nın yenileme çalışmaları sürüyor. Park yenileme çalışması bünyesinde basketbol sahası yenilenecek. Alanda iki adet çocuk oyun alanı yer alacak. Ayrıca kondisyon aletleri ilave edilecek, piknik masası ve banklar yer alacak. Aydınlatma ve sulama sistemi yenilenecek. Şehit Piyade Komando Ersavaş Kubaş Parkı’nda ise 13 bin 359 metrekarelik geniş bir alanımız var. Burada da yenileme çalışmalarını tamamladık. Böylelikle parkımızda çocuk oyun alanı yenilenerek modernize edildi. Ayrıca bir oyun grubu alanı daha ilave edildi. 220 metrekarelik basketbol sahası eklendi. 320 metre uzunluğunda tartan zeminli koşu pisti de kullanıma kazandırıldı. Spor aletlerini yenilerken, sulama ve aydınlatma sistemlerini de yeniledik. Şirintepe Mahallesi’nde yer alan 2 bin 733 metrekarelik Şehit Piyade Çavuş Seçkin Arıkan Parkımızda da yenileme çalışmaları tamamlandı. Park alanımızı tamamen değiştirilerek yeniden tasarladık. Çocuk oyun alanı, spor aletleri, sulama ve aydınlatma sistemleri yenilendi. Ayrıca kapalı piknik masaları eklenerek oturma mekanları oluşturuldu. Tepebaşı’nın parkları göz alıyor. Bu güzel mekanlara hep birlikte sahip çıkacak ve koruyacağız” dedi.

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