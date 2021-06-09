ESOGÜ Eskişehir Endüstri Fuarı’nda

Eskişehir Endüstri Fuarı’nda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’ni temsilen ESOGÜ MühendislikMimarlık Fakültesi stant açtı.

Fuar açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Kaya ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ender Demirel de katıldı.

MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanlığı organizatörlüğünde açılan ESOGÜ standına Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Yazıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Çınar, Uçak Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Öznalbant ve Dr. Öğr. Üyesi S. Fehmi Diltemiz, ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hakan Çevikalp, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Murat Karacasu ve Yazılım Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yayan araştırma grupları ile birlikte katılım sağladı.

ESOGÜ MühendislikMimarlık Fakültesi ekibi fuar süresince Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuvarı, Ulaştırma Laboratuvarı, Havacılık Araştırmaları Laboratuvarı, Makine ile Öğrenme ve Bilgisayar ile Görü Laboratuvarı’nda yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ve ulusal yarışmalara katılan öğrenci projelerini görseller ve prototipler ile fuar katılımcılarına tanıtacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.