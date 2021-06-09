Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir’e geliyor

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1011 Haziran tarihlerinde birtakım ziyaretler ve açılışlar gerçekleştirmek üzere Eskişehir’e gelecek.

Bakan Selçuk’un Eskişehir programında ilk olarak Eskişehir Valiliği’ne yapılacak ziyaret yer alıyor. Bu ziyaretin ardından Selçuk, valilikte gerçekleştirilecek olan Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü imza törenine katılacak. İmza töreninin arkasından ise Sazova Türk Dünyası Bilim Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Yunus Emre Sergisi’nin açılışına katılacak olan Milli Eğitim Bakanı’nın bir sonraki durağı Dede Korkut Parkı olacak. Park ziyaretinin ardından Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan Bakan Selçuk, ziyaretinin ilk gününü İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı ile kapatacak.

Ziyaretin ikinci gününde ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Eskişehir Anadolu Lisesi’ni ziyaret edecek. Sonrasında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek olan “Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi” açılışına katılacak olan Ziya Selçuk’un programı bu açılış ile birlikte sona erecek.

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