ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları düştü. Geçen hafta 100 bin kişide 146,76 vaka ile nüfusa oranla Gümüşhane´den sonra en fazla vakanın bulunduğu Bilecik´te bu sayı 96.99´a geriledi.
Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 110,48´den 21,98 düşüşle 88,50´ye geriledi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik´te ise 100 bin kişide vaka oranı 146,76´dan 49,77 düşüşle 96,99 oldu. Yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Kütahya´da ise vaka oranı 112,71´den 11,16 düşüşle 101,55´e seviyesine indi.
BİLECİK EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER ARASINDA
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta 100 bin kişi de 146,76 vaka ile nüfusa oranla Gümüşhane´den sonra en fazla vaka olan ikinci il Bilecik´te büyük düşüş görüldü. Bilecik, en fazla düşüş yaşanan 5 şehir arasında yer aldı.
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Daha önce kırmızı ağırlıklı üç kentte bölgeler, `düşük risk´ anlamına gelen maviye büründü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-06-09 16:36:46
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