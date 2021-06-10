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(ÖZEL) Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı kurye yaşam savaşı veriyor Günün son siparişine giderken ağır yaralandı Sokağa çıkma kısıtlamasında bir araç motosikletli kuryeye çarparak sürücüyü ağır yaraladı

İHA

(ÖZEL) Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı kurye yaşam savaşı veriyor Günün son siparişine giderken ağır yaralandı Sokağa çıkma kısıtlamasında bir araç motosikletli kuryeye çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Eskişehir’de günün son siparişini teslim adresine götürürken otomobilin çarptığı kurye hastanede yaşam savaşı veriyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı saatler içerisinde yer alan 23.45 sıralarında, günün son siparişini teslim etmek için bir adrese giden 47 yaşındaki kurye Cüneyt Okur’a, M.K isimli sürücü tarafından kullanılan otomobil çarptı. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen sürücünün çarpması sonrasında ağır yaralanan Okur, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kuryenin tedavisi sürüyor, aile ise perişan. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasına rağmen bu şekilde bir kazanın meydana gelmesine tepkili olan aile, kazaya karışan otomobil sürücüsünün gerekli cezaları almasını istiyor.

“Türk adaletine güveniyoruz”
Kazada ağır yaralanan sürücü Cüneyt Okur’un kardeşi Mehmet Okur, kardeşinin uzun saatler yoğun bakımda kaldığını belirterek, “Kardeşimin beyin kanaması, kaburgalarında ve ayağında kırıklar olduğu söylendi. Kardeşim günde 810 saat çalışıyordu. 3 çocuğu var. Motor çok kötü durumda, zaten fotoğrafları da var, iskeleti dahi gitmiş. Türk adaletine güveniyoruz elbette bir şekilde kim suçluysa cezasını çekecek. Araç sürücüleri dikkatli olmalı, motorlu kuryelere saygı göstermiyorlar, onların durmasını bekliyorlar ama onlar da ekmeğinin derdinde” ifadelerini kullandı.

“Vücudunda kırıklar var, mide kanaması riski var”
Es Motokurye Grubu Başkanı Yunus Emre Yuvacık, “Cüneyt abimizin durumunu net olarak bilmiyoruz, çünkü doktorlar bize net bir bilgi vermiyor. Beyin kanaması olduğunu, kaburgalarının kırıldığını ve sol bacağının kırık olduğunu biliyoruz. Mide kanaması riski var deniyor. 40 saati doldurdu. 72 saat sonucunda kesin bir bilgi alacağız. Kaza saat 12 sularında eve gitmeden önce son siparişini teslim ederken gerçekleşiyor. Sivrihisar caddesinde. Karşı taraf kırmızı ışıkta geçip kırmızı ışıkta bekleyen abimize çarpıyor” diyerek olayı anlattı.
Meslektaşlarına ve otomobil sürücülerine seslenen Yuvacık, “Motorlu kurye arkadaşlarım kesinlikle ekipman takmanızı istiyorum. Kaskınızın özellikle klipsini takmanızı istiyorum. Biz bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Türkiye’nin her yerinden sesimizi duyuruyoruz. Bu ilk değil son da olmayacak. Sadece istiyoruz ki karşı şeritten gelen motorcunun üzerine sürmek yerine yol vermenizi istiyoruz çok bir şey değil” diye konuştu.

“Kırmızı ışık ihlali olduğu için resmen cana kast edildi”
Eskişehir Jet Kurye Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Onur Kocaoğlu, Cüneyt Okur’a çarpan M. K. İsimli sürücünün kırmızı ışıkta geçmesinden dolayı olayı bir kaza değil cana kast etme olarak tanımladı. Kocaoğlu, şöyle söyledi:
“5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece saat 12 sularında Sivrihisar caddesi üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında bir kurye kardeşimizin canına kast etmiştir. Şu anda kuryenin durumu ağır. Kurye 47 yaşında gecenin bir vakti ekmeğini kazanan bir abimiz, üç çocuğu var evli. Yıllardır bu işi yapan tecrübeli bir abimiz. İnşallah kurtulur. Pandemi sürecinde 256 tane kurye kardeşimizi kaybettik. Normal kaza herkesin başına gelebilir ama burada kırmızı ışık ihlali var. Herkes gecenin bir vakti diye kırmızı ışıkta geçerse her yer kaza olur. Kurye arkadaşımız zaten ful ekipmanlı, kaskı takılı, ekipmanı üstünde bu tarzda bir kazada bu kadar hasar alabiliyorsa kazanın boyutunu siz düşünün. Bazen ekipman da kurtaramayabiliyor, çünkü karşı taraf çok hatalı, aşırı süratli.”

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