Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri pandemiyi kayıt altına alıyorlar Önce online düzenlenen fotoğrafçılık eğitimini aldılar, ardından eserlerini paylaştılar

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri; ‘Teenagers Document The Pandemic ETwinning’ projesiyle beraber pandemiyi kayıt altına alıyorlar.

Okulun İngilizce Öğretmeni Esra Güvendi, öğrencilerin zihinsel ve üretken düşünmelerini Fotoğrafçılık Sanatını kullanarak geliştirmeleri amacıyla bu projeyi başlattıklarını belirtti. Güvendi, “Amacımız, (Covid19) pandemi sürecinde; 1418 yaş arası öğrencilerin evde kalma sürelerinin arttığı günlerde yalnızlaşan gençlerimizin çeşitli yollarla kendilerini ifade etmelerine imkân sağlamaktır. Belki de hayatlarının en enerji dolu yıllarını evde geçirmek zorunda olan öğrencilerimizin zihinsel ve üretici düşünme becerilerini birçok aktiviteyle beraber destekleyip geliştirmek için bizler, ‘Teenagers Document The Pandemic ETwinning’ projesini geliştirdik. Onlara hedefler koyduk. Bu projeyi; okulumuz Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesiyle beraber Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Nurdan Aydın, Bursa İbrahim Önal Fen Lisesi Öğretmeni Filiz Çağlar, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Öğretmeni Nilgün Erman, İstanbul Sefaköy Anadolu Lisesi Öğretmeni Gülşah Alparslan ve Bursa Tofaş Fen Lisesi Öğretmeni Emel Gençay ve öğrencilerimizle birlikte ‘Teenagers Document The Pandemic’ projesinde yola çıktık” dedi.

Öğretmen Esra Güvendi, “Öğrencilerin enerjilerini, becerilerini bu zorlu pandemi günlerinde farkındalık oluşturmak adına fotoğraf çekme ile birleştirdik. Dezavantajlı pandemi günleri gençlerin seveceği fotoğrafçılıkla birleşince bir avantaja dönüştü. Mart ayında başlayan projemizde; önce öğrencilere online olarak düzenlenen vebinarlar ile fotoğrafçılık eğitimleri verildi. Bu haziran ayı içerisinde tamamlanacak olan projemiz kapsamında; yaklaşık 10 tane ‘Web2’ aracı kullanıldı. Projemiz kapsamında belirlemiş olduğumuz her konu başlığına ait bütün fotoğraflarımızı, videolarımızı, afiş ve logo tasarımlarımızı ‘ETwinning’ portalının yanı sıra TDP blog sayfamızda; ‘Teenagers Document The Pandemic’ Facebook ve İnstagram sayfalarımızda da paylaşarak fotoğraf meraklılarının beğenisine sunduk. Fotoğrafçılığa gönül vermiş, bu işi profesyonel olarak yapan fotoğrafçılar ile beraber öğrencilerimizi, online toplantılarda buluşturup onların tecrübelerinden, bilgilerinden istifade etmelerine öğretmenleri olarak imkan sağladık. Baharın gelişini, zorlu pandemi günlerinde doğanın uyanışını, hayatımızı kolaylaştırmak adına, pandemi ile ilgili karşımıza çıkan uyarıları, yazıları, kuralları bunun yanında tamamen eve kapandığımız günlerde hazırladığımız sağlıklı besinleri, yaptığımız sporları, hobilerimizi kayıt altına almak için fotoğrafladık” dedi.

Güvendi, “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ile başlayıp, 18 Mart Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı fotoğrafladık. 19 Mayıs için, ayrıca 19 kilometre koşusu yaptık. Projemizin sonuna yaklaştığımız bu günlerde; hem biz öğretmenler, hem de öğrencilerimiz, tüm ‘ Teenagers Document the Pandemic ETwinning’ ailesi olarak böyle bir projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.