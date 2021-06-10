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Büyükdede: Eskişehir OSB, yeni yatırımlarla daha da büyüyecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Eskişehir OSB ülkemizin örnek OSB’lerinden biri”

İHA

Büyükdede: Eskişehir OSB, yeni yatırımlarla daha da büyüyecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Eskişehir OSB ülkemizin örnek OSB’lerinden biri”

Eskişehir OSB Müdürlüğünü ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir’in çok önemli bir sanayi kenti olduğunu, son yıllardaki hızlı büyümeden ve yeni tahsislerden çok memnun olduklarını, Eskişehir OSB’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir OSB Müdürlüğünü ziyaret etti. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli tarafından karşılanan Büyükdede, bölge sanayisindeki son yatırımlar ve gelişmeler hakkında Küpeli’den bilgi aldı. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven ve Eskişehir OSB Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı.
Yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi
Başkan Küpeli, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi Eskişehir OSB’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, İmişehir’deki 1. Gelişme Bölgesinde yeni tahsisler ile yine bu bölgede toplam 450 bin metrekarelik alanda kurulan 120 firmanın yer alacağı 2. KOBİ OSB hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’de devam eden çalışmalar ile yeni genişleme alanlarında sürdürülen çalışmaların yanı sıra bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar hakkında Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye bilgiler aktardı.
“Sanayicilerimizin talepleri hassasiyet ile ele alınıyor”
Başkan Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Başta Sayın Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere Sayın Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede ile her zaman sanayimizin ve sanayicilerimizin talep ve önerilerini hassasiyet ile ele almaktalar. Eskişehir OSB olarak kendileriyle uyum içerisinde çalışmaktayız” dedi.
Büyükdede: Eskişehir’e çok değer veriyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir’in önemli bir sanayi kenti olduğunu, Eskişehir OSB’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı. Büyükdede, Eskişehir OSB’nin Türkiye’nin en sorunsuz OSB’lerinin başında yer aldığını aktararak, “Eskişehir’e çok değer veriyoruz. Eskişehir bizim için özel bir kent. Burada güçlü ve köklü bir sanayi altyapısı var. Eskişehir OSB’nin güçlü bir yönetim yapısı var. Buraya her geldiğimde mutlu oluyorum. Eskişehir OSB en sorunsuz OSB’lerin başında gelmekte. OSB yönetimimizle de zaten gayet verimli bir iş birliği içinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“Bölgenin 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması gerekiyor”
Büyükdede son olarak Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’si olan Eskişehir OSB’ne yatırımcılarının ilgisinin yoğun olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Eskişehir OSB halen 31,1 milyon metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’si. Son dönemde Eskişehir’e, Eskişehir OSB’ne yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu biliyoruz. 1. Gelişme Bölgesi, 2. KOBİ OSB’nin ardından gelen taleplere hızlıca yanıt verebilmesi adına Eskişehir OSB’nin yeni rezerv alanlarına ihtiyacı var. Eskişehir OSB’nin 2030 ve 2050 hedeflerine baktığımız zaman bölgenin 50 milyon metrekare büyüklüğüne ulaşması gerekmektedir. Biz bakanlık olarak bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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