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Su geçirmez kılıf ile cep telefonu ile denize girmek mümkün Hem muhtemel hırsızlardan koruyor, hem de su altında fotoğraf ve video kaydı yapılabiliyor

İHA

Su geçirmez kılıf ile cep telefonu ile denize girmek mümkün Hem muhtemel hırsızlardan koruyor, hem de su altında fotoğraf ve video kaydı yapılabiliyor

Tatile giden vatandaşlar su geçirmez kılıfları tercih ederek telefon ve cüzdanlarını denize girseler dahi yanlarında tutabiliyor, su altındaki muhteşem manzaraları kayda alabiliyorlar.
Yazın gelmesiyle tatil sezonunu giren vatandaşlar, denize girdiklerinde cep telefonu, cüzdan gibi özel eşyalarını basit bir su geçirmez kılıf ile yanlarında taşıyabiliyor. Su geçirmez kılıf sayesinde, plajda bırakılan özel eşyaların başına gelebilecek hırsızlık gibi olumsuzlukların önüne geçilirken, kullanıcı kılıfın şeffaf olması nedeniyle su altında fotoğraf ve video kaydı yapabiliyor. Tatil sezonun gelmesiyle su geçirmez kılıflara talebin arttığı belirtiliyor.
Su geçirmez kılıfları satan Eskişehir'de cep telefonu tamirciliği yapan esnaf Emin Kamuranoğlu, yazın gelmesiyle bu ürünün tercih edilmeye başlandığını aktardı. Kılıfı özellikle plajda dahi özel eşyalarını yanında taşımak isteyen tatilcilerin tercih ettiğini belirten esnaf Kamuranoğlu, bu tarz ürünleri tatilcilerin yanı sıra yağmurda fotoğraf ve ya video çekmek isteyenlerinde sıklıkla tercih ettiğini belirtti. Aparatlar hakkında konuşan Emin Kamuraoğlu, “Bu aparat kesinlikle içine su almıyor. Cep telefonu kılıfından ziyade bir cüzdan olaraktan da kullanılabiliyor. İnsanlar eşyalarını plajda bırakmak yerine bu aparat sayesinde suyun altında bile yanında taşıyor. Eşyaları su geçirmeden taşımanın yanı sıra su altında cep telefonu ile fotoğraf ve video kaydı yapmak isteyeler de bu ürünü tercih ediyor. Sadece tatilciler değil yağmurda görüntü kaydı yapmak isteyenlerde bu ürünü satın alabiliyor. Kolay kolay kopma ve yırtılma olmaz bu üründe. Hacmi geniş olduğu için her türlü telefon içine girebiliyor içine. Fiyatları ise 55 lira ile 60 lira arasında değişiyor” diye konuşarak su geçirmez kılıf hakkında bilgi verdi.

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