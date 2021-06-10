Anadolu Üniversitesi sosyal medyanın birincisi

Sektöründe lider markaların sosyal medya performanslarının değerlendirilmesiyle kazananların belirlendiği ve Türkiye’nin en büyük sosyal medya ödüllerinden olan ‘Social Media Awards Turkey 2021’de Anadolu Üniversitesi, kendi kategorisinde birinci oldu.

Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin belirlendiği, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021 ödüllerini kazanan markalar, 9 Haziran Çarşamba günü düzenlenen çevrim içi törenle açıklandı. 50'den fazla farklı sektörde, 48 binin üzerinde sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği yarışmada Anadolu Üniversitesi, “Üniversiteler” kategorisinde “Altın” ödül almaya hak kazandı.

Tüm hesaplar ve sayfalar için takipçi sayısından paylaşımlara, etiket kullanımından etkileşime birçok farklı kritere dayalı veri analizi yapılarak listeler oluşturuluyor. Ayrıca değerlendirmelerde, başarılı hesaplar için hem rakamsal veriler hem de sektör önderlerinin oylaması göz önünde bulunduruluyor. Ödüller ise markaların sosyal medyada gösterdikleri performans, tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre belirleniyor.

‘Social Media Awards Turkey 2021’de Anadolu Üniversitesinin Altın Ödül kazanmasına ilişkin Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Aynı kategoride geçen yıl Gümüş, bu yıl Altın ödül kazandık. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütürken, hem mezun hem mevcut hem de aday öğrencilerimizle iletişim ve etkileşimimizi sağlamada, bu alanda kritik öneme sahip olan sosyal medya mecralarını etkili kullanarak, öğrencilerimizle bağımızı hiç koparmamaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra sahip olduğumuzu bilgiyi topluma aktarmak ve topluma hizmet misyonumuzu sürdürmek için de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Bu bağlamda ödül bizim için bunları yapabildiğimizin bir göstergesi olarak önem taşıyor. Biz büyük bir aileyiz.”

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