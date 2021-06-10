Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ve çok miktarda kaçak sigara ve içkinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı

Ekipler, H.A. ve M.E. isimli şahısların yasadışı yollarla kaçak olarak temin ettikleri sigaraları, Eskişehir Tepebaşı ilçesi bölgesinde perakende olarak sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı. Takibe alınan H.A. isimli şüpheli, Tepebaşı ilçesi Çukurhisar mahallesinde 30 paket bandrolsüz, hologramsız kaçak sigarayı satarken suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli M.E.’nin evinde yapılan aramada; 550 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kaçak sigara ile 4 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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