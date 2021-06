Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi Tepebaşı’nda açıldı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi olma özelliğini taşıyan ‘Quarantine Exit’i kent halkıyla buluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle sanatı ve sanatçıları Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi’nin, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, X Design Factory ve De Artium iş birliğiyle düzenlediği Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi ‘Quarantine Exit’, Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak 1/C adresinde açıldı. Sergide; Hakan Yılmaz, Ecem Dilan Köse, Barış Kalabak, Burak Dağ, Deniz Töleğen, Fuat Değirmenci, Murat Saygıner ile De Artium sanatçılarının 100 eseri, 9 ekranda beğeniye sunuldu. Saat 10.00 ile 21.00 arasında ziyarete açık olan sergi, 12 Haziran Cumartesi akşamı sona erecek.

Sergiye ilişkin bilgi veren Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden Esra Karan, “Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden mentörlük ve çalışma alanı desteği alan X Design Factory, bize böyle bir fikirle geldi. Eskişehir’de böyle bir sergiyi açma fikri bile bizi çok heyecanlandırdı. Sonrasında da Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, X Design Factory ve De Artium işbirliğiyle kentin ilk dijital sanat sergisini Eskişehirlilerle buluşturduk. 12 Haziran saat 21.00’e kadar açık olacak sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.



“Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum”

De Artium kurucusu Hakan Yılmaz ise, böyle bir sergiyi Eskişehirlilerle buluşturmaktan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bu sergiden hemen önce Contemporary İstanbul’daydık. Neden o sergiyi olduğu gibi Eskişehir’e götürmeyelim dedik. Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve X Design Factory bu anlamda bizlere çok yardımcı oldular. Biz de De Artium olarak 100 eseri 9 ekranda sanatseverlerle buluşturduk. Bizim iki büyük niyetimiz vardı. Birincisi Eskişehir’de hiç yapılmamış olan dijital sanat sergisini burada açmak. İkincisi de Eskişehir’deki yetenekli genç sanatçılarla bir araya gelmekti. Ben bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor ve tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.



“Halkın dijital sanatı birebir görme imkânı bulması çok önemli”

X Design Factory kurucusu Özgür Can Akdağ da, “Şu an bu etkinliğin 4 tane ana paydaşı var. Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, De Artium ve X Design Factory. Bizim için şehirle tanışmamız açısından çok önemli bir etkinlik. Bu etkinliklerle yaptığımız çalışmaları kent halkıyla paylaşma imkanı buluyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ilk dijital sanat platformu olan De Artium’u Eskişehir’de ağırlayabildiğimiz için ise çok şanslıyız. Çünkü halkın onlarla buluşması ve dijital sanatı birebir görme imkanı bulması çok önemli. Bu etkinliği yaparken Tepebaşı Belediyesi bizlere çok yardımcı oldu. Ortaya da çok güzel bir iş çıktı. Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisini kent halkıyla buluşturduk. Ben etkinlikte emeği olan Tepebaşı Belediyesi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Serginin açılışına, genç sanatseverlerin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de katıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında; 10 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nden Esra Karan, 11 Haziran Cuma günü saat 15.00'te De Artium sanatçılarından Ecem Dilan Köse ve De Artium’un kurucusu Hakan Yılmaz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te ise X Design Factory kurucusu Özgür Can Akdağ ile söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşi programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ise, “tepebasikulucka” instagram hesabını takip edebilir.

