Odunpazarı sokak müzisyenlerini arıyor Komisyonun seçeceği sanatçılar kendilerine tahsis edilen yerde performanslarını sergileyecekler

Odunpazarı Belediyesi, oluşturulan komisyon tarafından seçilecek sokak müzisyenlerinin kendileri için tahsis edilen yerlerde belirli saatlerde performans sergilemesine izin verecek.

Gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleri ile öne çıkan Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerinin sanatlarını daha rahat ve kolayca icra etmesi için yeni dönem çalışmalarına başladı. Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen yerlerde sanatlarını icra etmek isteyen müzisyenler, 922 Haziran 2021 tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi (YKSM) ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’ne başvurabilir. Başvuru yapanlar, 232425 Haziran 2021 tarihinde eğitmenler tarafından oluşturulan komisyon tarafından seçilecek. Verilecek izin belgeleri ile 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren müzisyenler, Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı tarihi bölgede kendileri için tahsis edilen yerlerde belirli saatlerde performans sergileyecekler.

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