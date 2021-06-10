Eskişehir’de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor Bakan Selçuk'un katılımı ile protokolü imzalanan merkezin, Eskişehir ve Türkiye’ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyareti için bulunduğu Eskişehir’de, Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.

Bakan Selçuk'un himayesinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve hayırsever Cafer Güven arasındaki protokol imza töreni Eskişehir Valiliğinde gerçekleşti. Odunpazarı ilçesinde 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nin, Eskişehir ve Türkiye’ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Hayırsever Cafer Güven, binanın yapımının ardından peyzaj çalışmaları, ihtiyaç duyulan araç gereç, fen, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının donanımını tamamladıktan sonra Bilim ve Sanat Merkezini Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edecek. Çalışmalar kapsımda ayrıca merkezde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacağı belirtildi.

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