(ÖZEL) Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi ‘İnşallah’ diyerek sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi ‘İnşallah’ diyerek sevindirdi

İHA

(ÖZEL) Bakan Selçuk, ek atama isteyen anneyi ‘İnşallah’ diyerek sevindirdi

Eskişehir programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarete gittiği AK Parti İl Başkanlığı binası girişinde kendisine bir yazı vererek çocuklarına ek atama istediğini belirten anneye, ‘İnşallah’ cevabını verdi.
Eskişehir’e bir takım ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Yunus Emre’yi Bilir Misin’ isimli sergiyi gezdi. Ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına gelen Bakan Selçuk’u kapıda partililer karşıladı. Bakan Selçuk ile fotoğraf çektiren anneler, çocuklarının eğitimleri hakkında konuştu. Bu sırada annelerden Sadife Tiryaki, daha önceden hazırlamış olduğu yazıyı Bakan Selçuk'a uzatarak talebini iletti. Selçuk ise bir süre anneyi dinledi.
Bakan ile konuşmasını anlatan Sadife Tiryaki, şunları söyledi;
“Öğretmenlerimizin ek atamasını konuştum. Benim çocuğum da dâhil, çocuklarımız ek atama için mülakatlara girdiler. Ek atama bekliyorlar. Bakanımız ‘İnşallah’ dedi. Çok sevindik. İnşallah biz de bekliyoruz çocuklarımızın adına.”
Bakan Selçuk ardından partililerle buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı bisikleti internetten satmak isteyince yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti internetten satmak isteyince ...
Kavga ihbarına giden ekipler av tüfeği ve bıçak ele geçirdi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden ekipler av tüfeği ve bıçak ele ...
Eskişehir’de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor Bakan Selçuk'un katılımı ile protokolü imzalanan merkezin, Eskişehir ve Türkiye’ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacak
YEREL HABERLER Eskişehir’de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor Bakan ...
Çaldığı otomobille 3 gün gezebildi Polis otomobil çalan şahsı 3 gün sonra kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille 3 gün gezebildi Polis otomobil ...
Bakan Selçuk “Yunus Emre’yi Bilir misin?” sergisinin açılışını yaptı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yunus Emre anlayışının bizi götürdüğü dünyalar insanlığımızı geliştirmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk “Yunus Emre’yi Bilir misin?” sergisinin ...
Eskişehir’de yağmur maratonu Aniden bastıran yağmura yakalananların kapalı yer bulmak için sağa sola kaçışı ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir’de yağmur maratonu Aniden bastıran yağmura ...
Odunpazarı sokak müzisyenlerini arıyor Komisyonun seçeceği sanatçılar kendilerine tahsis edilen yerde performanslarını sergileyecekler
YEREL HABERLER Odunpazarı sokak müzisyenlerini arıyor Komisyonun ...
TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle "İletişim ve Medya Eğitimi" düzenlendi
YEREL HABERLER TRT ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle "İletişim ...
Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi Tepebaşı’nda açıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi Tepebaşı’nda ...
Bakan Selçuk Eskişehir'de
YEREL HABERLER Bakan Selçuk Eskişehir'de
Eskişehir’de dolandırdı, polisin titiz takibi sonucu aynı gün Ankara’da yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de dolandırdı, polisin titiz takibi sonucu ...
Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu
Anadolu Üniversitesi sosyal medyanın birincisi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi sosyal medyanın birincisi
Su geçirmez kılıf ile cep telefonu ile denize girmek mümkün Hem muhtemel hırsızlardan koruyor, hem de su altında fotoğraf ve video kaydı yapılabiliyor
YEREL HABERLER Su geçirmez kılıf ile cep telefonu ile denize girmek ...
Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada kalmaz
YEREL HABERLER Tatile çıkarken bu tedbirleri alanların gözü arkada ...
ANADOLUSEM bünyesindeki e-Sertifika programlarına kayıtlar başladı
YEREL HABERLER ANADOLUSEM bünyesindeki e-Sertifika programlarına ...
Başkan Bozkurt’tan Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Kültür ve Turizm Bakanlığına ...
Büyükdede: Eskişehir OSB, yeni yatırımlarla daha da büyüyecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Eskişehir OSB ülkemizin örnek OSB’lerinden biri”
YEREL HABERLER Büyükdede: Eskişehir OSB, yeni yatırımlarla daha da ...
Türk Dünyası'ndaki yeni gelişmeler konuşuldu
YEREL HABERLER Türk Dünyası'ndaki yeni gelişmeler konuşuldu
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri pandemiyi kayıt altına alıyorlar Önce online düzenlenen fotoğrafçılık eğitimini aldılar, ardından eserlerini paylaştılar
YEREL HABERLER Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ...
Kafeler yarı zamanlı çalışacak eleman sıkıntısı yaşıyor
YEREL HABERLER Kafeler yarı zamanlı çalışacak eleman sıkıntısı ...
(ÖZEL) Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı kurye yaşam savaşı veriyor Günün son siparişine giderken ağır yaralandı Sokağa çıkma kısıtlamasında bir araç motosikletli kuryeye çarparak sürücüyü ağır yaraladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı ...
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları düştü
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları düştü
Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın geleceği çok parlak (2)
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: Savunma sanayiinde ihracatın ...