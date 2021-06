Süs bitkisi ve fide yetiştirme meraklıları bu uyarılara dikkat etmeli Evde bitki yetiştirirken zengin toprak tercih edilmeli Sulama yöntemleri bitkiden bitkiye değişiyor

Eskişehirli fide yetiştiricisi Gökhan Yemenioğlu, evde süs bitkisi ve hobi olarak fide yetiştiren vatandaşların toprak seçimi ve sulama konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Mutlaka bunları öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor” dedi.

Meyve ve sebze fideciliği yapan Gökhan Yemencioğlu pandemiyle birlikte evde hobi olarak süs bitkisi ve fide yetiştiren vatandaşların sayısının arttığını belirtti. Daha başarılı bir üretim için bilgili hareket etmenin önemine değinen Yemencioğlu, özellikle toprak seçimi ve sulamanın bitki yetiştirmede hayati değer taşıdığını anlattı. Toprak seçiminde hafif süzek ve minerallerce zengin topraklar kullanmaları gerektiğini söyleyen Yemencioğlu, bitki yetiştirirken sulamanın önemli bir konu olduğunu ve her bitkiye göre değişkenlik gösterdiğini kaydetti.



Evde bitki yetiştirirken toprak seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Birçok toprak çeşidi olduğunu aktaran fideci Gökhan Yemencioğlu, “Evlerimizde bitkilerimiz için kullanacağımız topraklar humuslu, kumlu tınlı, hafif süzek olmalı. Piyasada bazı geçirimsiz topraklar var killi dediğimiz. Çok fazla killi toprak olmamalı. Biz mineral maddece ve bitki besin elementlerce yüklü topraklar tavsiye ediyoruz. Yanmış koyun gübresiyle veya hazır torf ile desteklersek çok daha verimli bir toprak elde ederiz. Evde hobi bahçesi tarzı yerlerde bu tür toprakları kullanmalıyız. Daha sonra eğer toprak zayıfsa azot, fosfor, potasyum gibi gübrelerle de destekleyebiliriz toprağımızı” diyerek hobi olarak evlerinde bitki yetiştirmek isteyen vatandaşlara önerilerde bulundu.



“Bitki çeşidine göre sulama da değişiyor”

Bitki yetiştirirken sulama konusunun önemli olduğunu ve bitkiden bitkiye değiştiğini belirten Yemencioğlu, “Sulama her bitki çeşidine göre değişir. Bitki çeşidine göre sulama metodunu öncelikle olarak mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra bitkiyi öyle sulamamız gerekiyor. Bazı bitkiler üst sulamayı sevmez, saksının tabağına koyarak suyu alttan almasını sağlamamız gerekiyor. Bazılarını yukardan sulamamız gerekiyor. Bazılarını iki günde bir, bazılarını bir haftada on günde bir sulamamız gerekiyor. Bitki çeşidine göre değişik bir sistem var, mutlaka bunu öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor” dedi.

