Eskişehir’e fındık büyüklüğünde dolu yağdı Dolu taneleri Seyitgazi'nin Çukurca mahallesinde birçok yeri beyaza bürüdü Yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünleri zarar gördü

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Etkili olan doğu yağışı şiddetini Çukurca mahallesinde gösterdi. Öğleden önce saat 11.30 civarında yağmaya başlayan dolu yaklaşık 1 saat devam etti. Fındık büyüklüğünde olan dolu taneleri ilçenin birçok yerini beyaza büründü.

Uzun süre devam eden yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünlerinin zarar gördüğü belirtildi.

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