Bakan Selçuk’tan, Rektör Şenocak’a ziyaret

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Selçuk, Rektör Şenocak’ı ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız ile Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’in de hazır bulunduğu ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Ziyaretin ardından Rektör Şenocak, Bakan Selçuk’a hediye takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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