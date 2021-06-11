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Efsane sahipsiz kaldı Eskişehirspor kongresinde yönetim listesi çıkmadı, yönetim Divan Kuruluna kaldı

İHA

Efsane sahipsiz kaldı Eskişehirspor kongresinde yönetim listesi çıkmadı, yönetim Divan Kuruluna kaldı

Eskişehirspor’un Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık için aday liste çıkmayınca kulüp yönetimi Divan Kurulu'na kaldı.
Eskişehirspor’un Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kulübün finans durumuyla ilgili rapor okundu. Raporda, kulübün 246 milyon 258 bin 239 lira 48 kuruş borcu olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Okan Mısırlıoğlu ise 2021 yılına ait Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu okudu. Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Yüksek Divan Başkanı Ali Çelikoğlu, kulübün 20202021 sezonuna ait faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu ibrasını oylamaya sundu. Yönetim Kurulu, oy çokluğuyla ibra edildi. Olağan Mali Genel Kurul’un ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına geçildi.
Kongre Üyesi Özgür Marankoz’un açılı konuşmasıyla başlayan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Yüksek Divan Kurulu Başkanı tekrar Ali Çelikoğlu seçildi. Divan Kurulu üyeleri ise; Fatih Baturaygil, Mehmet Şimşek, Mehmet Kahya ve Çetin Arslanboğa olarak belirlendi. Kurulda Eskişehirspor başkanlığına aday çıkmaması üzerine kongre üyelerince geçici süreliğine Yüksek Divan’a denetleme ve yürütme yetkisi verildi. Divan Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılmasına karar verdi.

"Huzurlarınızdan vicdanım rahat, alnım ak, başım dik ayrılıyorum"
Eskişehirspor Kulübü’nün Olağan Mali Genel Kurulu’nda veda konuşması yapan Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, “Eskişehirspor’u kesin kurtaracağına emin olduğumuz, kaplıca devremülk projemiz vardı. Kızılinler bölgesinde yapmak için bir proje hazırladık hala duruyor. Gelecek yönetime bu projeyi vermeye söz veriyorum. Eskişehirspor’un halı sahalara ihtiyacı var. Çalışmalarımızı yaptık ve valimize teslim ettik. Kulüp bütçesini harcamamamızı ve kendisinin devlet kanalları ile halledeceğini iletti. 34 gün kadar önce birkaç kişi tesislere gelip ölçülerini aldı ve yakında yapılacak. Firuzhan Kanatlı 3 milyon 500 bin lira verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kulübün elektrik borcunun forma reklamıyla hallettik. Forma sponsorluklarıyla 750 bin lira kazanç sağladık. Kampanyalardan ve 2 futbolcu satışından gelen parayla 6 tane FIFA dosyasından 4'ü tamamen kapandı, 2'si etkisiz hale geldi. Eskişehirspor’a 19 ayda 16 milyon liradan fazla kaynak sağladık ve kullandık. Pazarlıklarla kapanan dosyalarla 4748 milyon liralık desteğimiz oldu kulübe. Bundan daha iyisini yapması için dua edeceğim arkadaşlarımı göreve davet ediyorum. Eskişehirspor sahipsiz kalmasın. Geçirdiğimiz sürede bize sahip çıkan büyük çoğunluğa, sahip çıkmasa da kıvamında eleştiriler yapan herkese şahsım ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Tüm çaba ve enerjimiz kulübe hediyemiz olsun. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Camia da bize hakkını helal etsin. Huzurlarınızdan vicdanım rahat, alnım ak, başım dik ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Kongre öncesi değerlendirmeler
Kongre öncesi konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, “Geldik bakalım, göreceğiz. Bir belirsizlik var. İnşallah hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı. Kulüp üyelerinden Bülent Kanber, “Başkan adayımız yok. Eskişehirspor zorlu günlerden geçiyor. Bu zorlu günlerde tüm gönüldaşlarımız burada olmaya çalışıyorlar. Şehrin ileri gelenlerinden hiç kimseyi göremedik henüz” derken, bir başka yeni yönetimin çıkıp çıkmayacağı konusunda soru işaretlerinin olduğunu belirten Kadir Baydır ise, “Kongre üyesi olarak bekliyoruz. Yeni yönetim çıkacak mı? Akıldaki tek soru bu. İnşallah güzel bir yönetim oluşturulur ve kötü günlerden kurtuluruz. Şu anki tek beklentimiz budur” ifadelerini kullandı.

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