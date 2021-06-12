Robot köpek ile TÜBİTAK yarışmasında Türkiye 3’üncüsü oldu Lise öğrencisi Halid Yıldırım: “TÜBİTAK tarafından da takdir görmek beni çok mutlu etti”

Eskişehir’de lise son sınıf öğrencisi Halid Yıldırım, tasarladığı “robot köpek” ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Robotik ve Kodlama” alanında Türkiye 3’üncüsü oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre eve kapanan ve bu zamanı değerlendirmek isteyen 18 yaşındaki Halid Yıldırım, 6 ayda “robot köpek” geliştirdi. Kodlaması değiştirilerek farklı iş kollarında kullanılabilen ve tasarımı tamamen Yıldırım’a ait olan robot köpek, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde ödül aldı. Yıldırım, robot köpek ile daha önce yarışmanın bölge finalinde 1’inci olarak Ankara’da düzenlenen Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışmada tüm alanlardan 258 proje jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Finallerde Eskişehir’i temsil eden Yıldırım, “Çok Amaçlı Modüler Robot Köpek” olarak adlandırdığı projesiyle “Robotik Kodlama” alanında 22 proje arasından Türkiye 3’üncüsü oldu.



“TÜBİTAK tarafından da takdir görmek beni çok mutlu etti”

Uluslararası başarısından sonra TÜBİTAK tarafından da takdir görmenin kendisini gururlandırdığını ifaden eden Halid Yıldırım, “TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye girmek ve Türkiye 3’üncüsü olmaktan çok mutluyum. Bu derece, bilim ve proje yarışmalarında aldığım ikinci ödül. Projem daha önce de INSPO 2021 Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı Mühendislik kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. 6 aylık yoğun bir emek ve çabanın sonucunda geliştirmeyi başardığım robot köpeğimin TÜBİTAK tarafından da takdir edilmesi beni çok mutlu etti. Özellikle pandemi nedeniyle yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, evde kaldığımız zamanı etkili bir şekilde değerlendirdim ve bu durumu bir avantaja dönüştürdüm” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.