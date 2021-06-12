Aynı park aynı görüntüler Parka saçılan “strafor köpük” parçaları çirkin manzaralar oluşturdu

Bakan Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli bir randevusu var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Yenibağlar mahallesinde yer alan oturma bankları ve çocuk parkının bulunduğu alana saçılan çöpler, görenlerin tepkisini topluyor.

Yenibağlar mahallesinde çocuk parkı ve oturma banklarının bulunduğu alan, çöplerin etrafa atılması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ulusal basında yer almıştı. İHA’nın haberinden sonra temizlenen parkta, yine aynı görüntüler oluştu. Parkın büyük kısmına yayılan “strafor köpük” parçaları dikkat çekerken, çeşitli plastik atıkların da saçıldığı görüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlar, çocukların parkta uzun süre vakit geçirmesine dikkat çekerek, yetkililerden temizlik konusunda yardım istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.