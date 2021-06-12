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Su geçirmez saatlerin satışı arttı Tatile ve kampa gidecek olan vatandaşlar su geçirmez saatleri tercih ediyor

İHA

Su geçirmez saatlerin satışı arttı Tatile ve kampa gidecek olan vatandaşlar su geçirmez saatleri tercih ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanların tatile ve kampa giderken tercih ettiği su geçirmez saatlere talep arttı.
Klasik saatlere göre daha uzun ömürlü olan saatler, normal saatlere göre 100 ila 150 lira daha pahalı olarak satışa sunuluyor. Doğa şartlarına daha dayanıklı olduğu için bu tür saatlerin tercih edildiğini aktaran saat satıcısı ve tamircisi Muzaffer Yürütücü, daha çok yaz aylarında spor saatlerinin tercih edildiği aktardı. Yürütücü, “Yaz aylarının gelmesiyle su geçirmez saatler tercih ediliyor. Çünkü tatil ve kamp gibi etkinliklerde daha uzun ömürlü oluyorlar. Bu ürünlerin renkli olanları var, gençleri bu renkli su geçirmez spor saatleri tercih ediyor. Su geçirmez saatlerle araların 100150 lira fiyat farkı var. Bu fark saatin kalitesinden dolayı var. Bu kalite neler dersek, saatin kasası, dış kaplaması ve mekanizması daha dayanıklı oluyor. Satın alan kişi daha uzun süreli kullanabiliyor. Dediğim gibi kaliteli su geçirmez bir saatle kişi denize, havuza girse dahi saatte bir problem olmuyor” diye konuşarak tatilde saatin avantajlarına değindi.

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