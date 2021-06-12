Bibliyofil’de bir Osmanlı aydını portresi “Suyu Arayan Adam”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalı için hazırlanan video içeriği Bibliyofil’in son bölümüne FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fahri Yetim katıldı.

Çok sayıda önemli biyografi kaleme alan Şevket Süreyya Aydemir’in otobiyografisi olan “Suyu Arayan Adam” eserini anlatan Prof. Dr. Fahri Yetim, eserin yakın tarihimiz için önemli bir kaynak olduğunu kaydetti. Yazarın Balkanlarda başlayan hayatı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin son yıllarını, Kurtuluş Mücadelesini ve Cumhuriyet’in kuruluşunu pek çok farklı anekdotla okumamıza olanak sağladığını belirtti. Prof. Dr. Yetim kitabı ve Aydemir’in hayatını beş aşamada inceleyerek bunları “İmparatorluk masalı, hürriyet sarhoşluğu, turan hayali, komünizm ideali ve Kemalizm realitesi” olarak sıraladı. Bunların pek çok Osmanlı aydınlarının geçtiği aşamalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yetim, kitabın yalnızca bireysel olarak yazar Aydemir’in hayatını değil 50 yıllık geniş ve önemli bir tarihi ele aldığına dikkat çekti.

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