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Doğal sabuna talep her geçen gün artıyor Eskişehir’de 25 yıldır aktariye işleten Koray Özkılıç: “Doğal ürünlerin faydasını bilen vatandaşların da bu sabunlara talepleri oldukça fazla”

İHA

Doğal sabuna talep her geçen gün artıyor Eskişehir’de 25 yıldır aktariye işleten Koray Özkılıç: “Doğal ürünlerin faydasını bilen vatandaşların da bu sabunlara talepleri oldukça fazla”

Doğal sabunlara talep her geçen gün artıyor
Aktarlarda hemen hemen her türlü bitkisel ve hayvansal ürünü bulmak mümkünken, son zamanlarda bitkisel sabunlara talep daha da arttı. Eskişehir’de 25 yıldır aktarlık yapan esnaf Koray Özkılıç, insanlara şifa olacak ürünleri temin edebildiği için mutlu olduğunu kaydetti. Özkılıç, “Sabunun ana maddesi kostiktir. Mikrop barındırmaz. Korona virüs salgınıyla sabunun önemi arttı. Hijyenin ne kadar önemli olduğunu anlayan vatandaşlar dezenfekte yöntemlerine yöneldi. Piyasadaki birçok dezenfektan ve kolonya teste sokulsa koruyuculuk değeri düşük çıkacaktır. Çünkü içinde ne olduğu belli değil. Sabun ise öyle değil. Sabunun ana maddesi olan kostik kullanıldıktan sonra aroması ekleniyor. Kullanılacağı yere göre içeriği eklenmiş oluyor. Doğal ürünlerin faydasını bilen vatandaşların da bu sabunlara talepleri oldukça fazla. Ardıç katranı sabunu sedef, egzama ve vitiligoda kullanılıyor. Kaşıntı olan bölgeyi kurutarak yaranın kapanmasını sağlıyor. Zeytinyağlı sabun saç dökülmesini engelliyor. Defne sabunu cildi besler ve ciltteki yaraların kapanmasını sağlar. Lavanta sabunu saçın kısa sürede uzamasını sağlar ve dinlendirici özellik taşır. Eşek sütü sabununun cildi besleyici ve koruyucu özelliği var. Fas’tan gelen arganın sabunu saçı besler ve gürleştirir. Zerdeçal sabunu sedef ve egzamaya karşı etkilidir. Zencefil sabunu kaşıntılara iyi gelir. Uyuz mikrobuna karşı oluşan kaşıntılarda kükürtlü sabun kullanılıyor. Pirinç kepeği sabununun ölü hücreleri canlandırma özelliği var. Bıttım sabunu Antep fıstığının tozundan yapılıyor. Saç dökülmesinde, saçı gürleştirmede ve kuvvetlendirmede birebir etkilidir” dedi.

“Son dönemde ardıç katranı ve eşek sütü sabunlarına talep arttı”
Son dönemlerde vatandaşların tercih ettiği sabunlara da değinen Özkılıç, “Pandemi dönemini evde geçiren insanlarda sıkıntı ve stres kaynaklı pasif durumda olan sedef ve egzama rahatsızlıkları tekrar aktif hale geldi. Kaşıntıları ve cilt rahatsızlıkları çoğalan insanların en çok tercih ettiği sabun ardıç katranı aromalıdır. Çünkü sedef kaynaklı kaşıntılarda oluşan yaralara etkili oluyor. Ayrıca yaz aylarında cildi güzelleştirmek isteyenler eşek sütü sabununu tercih ediyor” diye konuştu.

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