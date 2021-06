Kışın bozası artık yazın da ilgi görüyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan boza, Eskişehir'de yaz aylarında da vatandaşlar tarafından tüketilmeye devam ediyor.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan boza yaz aylarında genellikle tercih edilmiyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yaz aylarında ömrü kısalan bozaya Eskişehir'de vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor. Bir işletme tarafından yapılan boza gün içinde tüketiliyor.



"Son 10 senedir insanları yazın bozaya alıştırıyorlar"

Yaklaşık 28 yıldır Eskişehir’de boza satıcısı olarak bulunan Özbek Özkonak, insanların artık yazın da bozaya alıştığını söyledi. Özkonak, “İnsanlar bozayı kış içeceği olarak bildiği için kışın daha çok talep oluyor. Ancak biz yaklaşık 10 seneden beri yazın da insanlara boza satıyoruz. Daha doğrusu yıllardır satmaya çalışıyoruz. Çünkü kış içeceği olarak bildiği için insanları buna alıştırmak kolay olmuyor. Artık halk yavaş yavaş buna alışıyor. Her yıl yaz aylarında öncekine göre boza satışlarımız artıyor. Çünkü Eskişehirliler artık bozayı yazın bir tatlı olarak tüketiyorlar” diye anlattı.



"Düşüş var ama yine memnunlar"

Kışa göre yazın satışlarda bir düşüş olsa da bu düşüşün normal olduğunu söyleyen Özkonak, “Eskiden biz de kış aylarından sonra dükkanımızı kapatıp başka işlere yönelirdik. Ancak insanlar yazın da bozaya alışınca, biz de yıllardır bulunduruyoruz. İlk başında sadece bozayı çok sevenler gelirse de yaptığımız çalışmalardan sonra eski yazlara göre çok daha fazla boza satıyoruz. Çünkü 'yazın da boza içilir, boza bulunur' sözleri yıllardır ağızdan ağıza dolaşıyor ve her gün yeni insanlar yazın boza içemeye alışıyor. Ama tabi kışa göre 4’te 1 düşüş oluyor. Bu da mevsim şartlarına göre çok normaldir” dedi.



Bozaya teknolojik dokunuş

Eskiden bozulma kaygısından dolayı yazın boza satamayanlar, artık yazın teknolojiden faydalanarak sattıkları bozayı her zaman taze tutuyor. Bunun nasıl olduğunu aktaran bozacı Özbek Özkonak şunları söyledi:

“Bozanın kış içeceği olmasının sebebi sıcakta bozanın çabuk eksilmesidir. Eskiden buzdolabı olsun, diğer soğutmacılar olsun şimdiye göre çok daha azdır. Yaygın değildi. Dolaysıyla kış aylarında satıldıktan sonra yaz gelir gelmez tezgahları kaldırılıyordu. Ama artık teknoloji var. İstediğin soğuklukta bozayı tutabiliyorsunuz. 12 ay boyunca istediğiniz zaman bozayı tüketebiliyorsunuz. Bu nedenle de bozanın bir kış içeceği olması ile ilgili olan algısından kurtuluyoruz.”



"Zamanla yazkış boza satışları dengelenecek"

Yaz aylarında boza tüketenlerin çoğu Z kuşağından oluştuğunu söyleyen Özkonak, “Eski nesil dediğimiz 50 yaş üzeri bozayı kışın tüketiyor. Çünkü onlar bozayı sadece kış içeceği olarak biliyor. Ama yeni Z kuşağı dediğimiz kuşak bunu yazın da tüketilebildiği öğreniyor ve bundan 45 sene sonra kış ve yaz ayarın boza satışları dengelenecek. Yaz ve kış aynı dengeye gelecek zamanla. Hemen olacak bir şey değil. Yazın biz bozayı bir miktar da tatlı olarak hazırlıyoruz. Kışın ise ekşi oluyor. Çünkü insanlar yazın uzun yollar gittikleri zaman istediği tadında içebilsin. Kışın eksi yapılmasının sebebi ise soğukta zaten dayanaklı olmasıdır. Fiyat olarak yaz ve kış arasında bir fark yok bizde. Kışın ne satıyorsak yazın da aynı fiyattan satıyoruz. Bu sene kışın kilosu 16 liraya sattık. Bardağı da 4 liraya sattık. Yazın da bu fiyatta boza bulunuyor" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.