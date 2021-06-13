Başkan Kurt yağmur duasına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gülpınar Mahallesi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliğine katıldı.

Başkan Kurt, Gülpınar Mahallesi tarafından Kavacık Piknik alanında düzenlenen Geleneksel Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliğine katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi. Gürpınar sakinleri de ilgi ve ziyaretinden dolayı Başkan Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Mahalle Muhtarı İsmail Keskiner ile Gülpınar Mahallesi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Kurt, Gülpınar’ın şehrin bir mahallesi olması konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, edilen duaların kabul olmasını diledi.

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