Odunpazarı konserlerinin bu haftaki konuğu Erdal Erzincan

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin “Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz” sloganıyla başlattığı konserler, Erdal Erzincan ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren müzisyenlerle dayanışmaya devam ediyor. “Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz” sloganı ile konserler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi’nin, bu haftaki konuğu Türk Halk Müziği Sanatçısı Erdal Erzincan oldu.

Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve OdunpazarıTv Youtube sayfasından yayınlanan konser, büyük beğeni kazandı. Erzincan, konserine Mazlum Nusret Kılıçkıran’ın derlediği “Can Masal” ile başladı. Ali Ekber Çiçek’in “Bir Gül İçin Bülbül Giymiş Kareler” ile devam etti. Gümüşhane yöresinden “Aşağıdan Gelir Aldırmadım”la devam eden Erzincan, “Gitme Turnam”, “Sarı Tamburam”, “Karadır Kaşların”, “Nem Kaldı” ve “Yavaş” gibi birbirinden çok sevilen türküleri seslendirdi.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz” sloganı ile müzisyenlerle dayanışmak için düzenlenen konserin çekimleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek yayına hazırlanan konserler, bir birinden ünlü isimlerle devam edecek.

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