OSB bağlantı yolunda sona yaklaşılıyor

2019 yılında ilk kazmanın vurulduğu OSB 1. Gelişme Bölgesi'ni mevcut OSB’ye bağlayacak olan 5,5

kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki çift gidişgelişli bağlantı yolundaki asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bağlantı yolunun haziran ayı içinde hizmete açılması planlanıyor.

Yolun yapımı konusunda ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’nin iki bölgesini birbirine bağlayacak olan bağlantı yolunda son aşamaya geldiklerini, yolun tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunda ciddi oranda bir azalma yaşanacağını belirterek, “5,5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olan bağlantı yolumuz gidiş geliş çift şeritli olacak. Yolun yapımında artık sona geliyoruz. Buradaki çalışmaları sürekli takip ediyorum. Yolun altyapı işlemlerini tamamladık ve hızla asfaltlama işlemlerine başladık. Bunu da birkaç gün içinde hızla tamamlayacağız. Ardından yolun güvenliği açısından önemli olan trafik işaretlemeleri ile yolun diğer işlemlerini kısa sürede tamamlayacağız. Artık mevcut OSB’den çıkan bir araç çevre yolu trafiğine girmeden OSB 1. Gelişme Bölgesi'ne ulaşabilecek, böylece çevre yolu üzerindeki trafik yükü oluşturmadan araçlar her iki bölge arasında rahatça seyahat edebilecek, aynı zamanda olası birçok trafik kazasının da önüne geçilmiş olacak” diye konuştu.



"Sanayicimize büyük katkı sağlayacak"

“Bağlantı yolunun haziran ayı içinde sanayicimizin ve halkımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz” diyen Küpeli, “Bağlantı yolu yapımında kamu kaynağı hiç kullanmadık. Kamulaştırma, altyapı ve üst yapı işlerinin tamamını kendi imkânlarımızla yaptık ve ciddi bir kaynak harcadık. Yol aynı zamanda ekonomik olarak da sanayicimize çok büyük katkı sağlayacak. Arkadaşlarımız da yolu bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Ekipler sürekli çalışma halinde. Biz Eskişehir OSB Yönetimi olarak her yaptığımız yatırımda bölgemizdeki sanayicimize ve üreticimize sürekli kolaylık ve katma değer sağlayacak adımlar atmak için çaba gösteriyoruz, sanayicimizin maliyetlerini düşürmesine katkı sağlıyoruz. 1. Gelişme Bölgemizde şu anda 70 büyük sanayi kuruluşumuz bulunuyor. Bunlardan bazıları üretime başladı, yılsonuna kadar da yatırımını tamamlayan firmaların üretime başlamasıyla bölgedeki hareketlilik daha da artacaktır. Ayrıca burada 2. KOBİOSB’yi kurduk ve 120 tane yeni firma burada gelecek sene üretime başlayacak. Yine bu bölgemize gelmeyi planlayan ve halen görüşmelerini sürdürdüğümüz büyük çaplı yatırımlar var. Tüm bu tesisler devreye girdiğinde bölgede çok büyük bir araç ve yük trafiği olacak. Biz uzun vadeli düşünerek, şimdiden bu yolu hizmete açarak, gelecekte oluşacak trafik yoğunluğunu şimdiden çözmüş olduk. Bu yolun önemi ilerleyen dönemde çok daha iyi anlaşılacak olup, şimdiden sanayimize hayırlı olsun” dedi.

