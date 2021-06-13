Eskişehir halkı kısıtlamaya uymadı Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar parkları doldurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’in bazı parklarında vatandaşların yasağa rağmen oturması dikkat çekti.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 22.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabah 05.00’a kadar ülke genelinde uygulanacak kısıtlamaya bazı vatandaşlar uymadı. Eskişehir’de bazı parklarda yasak yokmuşçasına oturan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar akıllara "Bu nasıl yasak?" sorusunu getirdi. Yasak olmasına rağmen banklarda oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.