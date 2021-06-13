Eskişehir yeni haftaya sağanak ile başlayacak

Meteorolojinin tahminlerine göre Eskişehir’de haftanın ilk gününde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir’de haftanın ilk gününde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği aktarıldı. Metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşmesi beklenildiği bildirildi. Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Ayrıca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların komşu il Kütahya'da da etkili olacağı aktarıldı.

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