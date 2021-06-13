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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leylek çıktığı avdan eli boş döndü

İHA

Leylek çıktığı avdan eli boş döndü

Eskişehir’de acıkan leylek su kanalında ava çıktı. Leylek birkaç başarısız denemenin ardından sudan eli boş ayrıldı.
Eskişehir’in Sümer mahallesinde bulunan su kanalına avlanmak üzere leylek indi. Suyun içeresinde uzun süre avını gözleyen leylek, balık tutmak üzere birkaç denemede bulundu. Denemelerinden sonuç almayan talihsiz leylek bir kaç defa daha şansını denedikten sonra kanaldan ayrıldı.

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