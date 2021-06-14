'Biran önce aşılanın' çağrısı Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya: "Tüm meslektaşlarımız biran önce aşılarını tamamlamaları istiyoruz"

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, meslektaşlarına biran önce aşılarını tamamlama çağrısında bulunarak bu sayede salgın seyrinin büyük ölçüde düşüşe geçeceğini umut ettiklerini belirtti.

Pandemi süresince en büyük sıkıntı ve iş kaybı olumsuzluklarıyla karşılaşan cafe, lokanta, restoran, kıraathane ve konaklama hizmet sektöründe çalışanların aşılanması sürüyor. Bu konuda aşısını tamamlayamayan veya randevu alma sıkıntısı yaşayan meslektaşlarına başvurmaları durumunda yardımcı olacaklarını kaydeden Kemal Kaya, "Tüm meslektaşlarımız biran önce aşılarını tamamlamaları istiyoruz. Bu şekilde salgın seyrinin büyük ölçüde düşüşe geçeceğini umut ediyoruz. Daha çok işinizden ve ekmeğimizden olmamak için aşılanma sürecinin biran önce tamamlanması gerekmektedir. Tüm meslektaşların bu süreci hızlı bir şekilde tamamlanması için aşı randevusu almaları randevularına muhakkak gitmeleri çok önemli. Bu zor dönemi hep birlikte dayanışma halinde atlatacağız. Sağlıklı ve güzel günler bekliyor." dedi.

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