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Yasaklar kalkınca taze çekilmiş kahvelerin satışı düştü, fiyatı arttı Daha önce satın aldıkları kahveyi evlerinde tüketen vatandaşlar şimdi açılan işletmeleri tercih etmeye başladı

İHA

Yasaklar kalkınca taze çekilmiş kahvelerin satışı düştü, fiyatı arttı Daha önce satın aldıkları kahveyi evlerinde tüketen vatandaşlar şimdi açılan işletmeleri tercih etmeye başladı

Korona virüs nedeniyle uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasının yavaşça kalkmasıyla beraber taze çekilmiş kahvelerin satışı yüzde 30 düşerken, fiyatlara ise yüzde 20 zam geldi.
Dünyayı etkileyen Korona virüs nedeniyle insanlar hem tam kapanma hem de hafta sonu kısıtlamalarda evlerinde kalırken, kahveleri kendileri yaptılar. Sürekli evde kalmanın stresi ve yalnızlığını kahvelerle gidermeye çalışan vatandaşlar; kahvehane, kafe ve çay ocaklarının yeniden açılması ile beraber oralara akın etmeye başladı. Sonucunda ise kısıtlama sürecinden yok satılan taze çekilmiş kahvelerin satışında bir düşüş meydana geldi.
Kahve satışlarında yüzde 30 civarında bir düşüş yaşayan aktarlar, temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin gelmelerini bekliyorlar. Bu arada kahve fiyatlarında da yüzde 20’ye kadar bir zam söz konusu iken daha da zamlanacağı söyleniyor.

“Yasak kalktıktan sonra yüzde 30 azalma var”
Yaklaşık 20 senedir Eskişehir’de kahve işletme sahibi olarak bulunan Sabahattin Küçük, kahve piyasasındaki son durumunu anlattı. Sabahattin Küçük , “Tam kapanma ve cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla beraber taze çekilmiş kahvelerin satışları düştü. Bu düşmenin sebebi insanların tüketim azlığından değil, insanlar kahvelerde, kafelerde, çay ocaklarında, çay bahçelerinde bulunmayı özlemiş. Dolayısıyla buralarda daha zaman geçirmeye başladı. Kahvelerini, çaylarını orada tüketmeye başladı ve otomatik olarak bu bizim satışlarımızı etkiledi. İnsanlar evlerinde oldukları için sürekli farklı şeyler yapmak istediler. Kahveyi daha fazla içtiler. Dışarıda da içilecek yer olmadığı için mecbur bizden alıp evde tükettiler. Bu nedenle pandemi döneminde kahve satışlarımız daha iyidir. Açıldıktan sonra en azından yüzde 30 oranında bir düşüş yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Çözüm gurbetçiler
Küçük, "Temmuz, Ağustos aylarında bizim gurbetçi olarak tabir ettiğimiz yurt dışından, Avrupa’dan gelen bizim yerli insanlarımız olacak. Onlar geldiğinde işler daha da artar. Normalin çok daha üstüne çıkar. Geçen sene de gelemediği için biz zarar gördüm. Oralarda yaşayan tanıdıklarımızdan aldığımız habere göre bu sene artık uçak biletleri bulamıyorlarmış. Türkiye’ye akın edeceklermiş. Onlar gelince bizim satışlarımızda da büyük bir patlama olacak ve durum çözülecek diye bekliyoruz” diye konuştu.

Fiyatlar uçuyor
Birkaç ay önceye kadar kilosu 5560 liraya satılan sade kahveleri şimdi ise 80 liraya satılıyor. Yüzden 20 civarında yapılan zammın ardından kahve fiyatları daha da zamlanacağı bekleniyor.
Bu konuda konuşan Sabahattin Küçük, “Fiyatlarda artma var. Malum kahve sektörü tamamen yurt dışına bağlı bir şey. Dolaysıyla dolar artıkça fiyatlar da artıyor. Onun için kahve fiyatlarda artış gösterdi. Bu sene genel olarak yüzde 20 oranda bir artış söz konusudur. Bu artışın biraz daha devam edeceği söyleniyor. Bize gelen bilgilere göre bu artış yine yüzde 15 20 civarında olabilir. Şuanda sade kahvenin kilosu 80 liraya satıyoruz. Eskiden mesela bunu 5560 liraydı. Yine aromalı kahveler 100 liraya satıyoruz. Eskiden 80 liraya satıyorduk. Yeniden zamlanırsa bu fiyatlar daha da artacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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