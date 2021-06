Quarantine Exit, söyleşilerle sona erdi

Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi olma özelliğini taşıyan ‘Quarantine Exit’, düzenlenen söyleşilerle sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle sanatı ve sanatçıları Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, X Design Factory ve De Artium iş birliğiyle düzenlediği Eskişehir’in ilk dijital sanat sergisi ‘Quarantine Exit’, genç sanatseverlerin ilgisiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, De Artium kurucusu Hakan Yılmaz ve sanatçılarından Ecem Dilan Köse ile X Design Factory kurucusu Özgür Can Akdağ’ın söyleşileri ile sona erdi.

Katadrom Art Colony’den Murat Yıldırım ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden Esra Karan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerde; Hakan Yılmaz, Ecem Dilan Köse ve Özgür Can Akdağ, Eskişehirli sanatseverleri kentin ilk dijital sanat sergisi ile buluşturmaktan duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, bu konuda kendilerine en büyük desteği veren Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.

De Artium kurucusu Hakan Yılmaz, dijital sanatın önemine değinerek, “Ben aslında sanat tarihçisiyim. Sanatın geçmişine ilişkin bir eğitim aldım. Ancak sanatın geleceğiyle ilgili bir vizyonum var, fikirlerim var onları var etmeye çalışıyorum. Dijital sanat, çağdaş sanatın bir kolu değil, bence bir dönem. Uzun da sürecek bir dönem. Biz henüz bunun çok başındayız ve şuanda aslında çok ilkel adımlar atabiliyoruz. Ama gelecekte çok daha önemli dijital artistler olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü teknolojiyi çok ileri seviyede kullanan bir sanat dalı bu. Tamamı teknolojiden oluşan bir sanat dalı ve bu çok kıymetli. Bütün araçları ve gereçleri teknolojiden oluşuyor. Bu anlamda önemli bir fark yaratıyor. Eskişehirli sanatseverleri de dijital sanatla buluşturabildiğimiz için çok mutluyuz. Bunda öncülük eden Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Dijital sanatın Anadolu’da ilgi görmesi bizleri memnun etti”

De Artium sanatçılarından Ecem Dilan Köse ise, dijital sanatı Anadolu’ya taşıyabilmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Dijital sanatla ilgili Hakan Yılmaz’ın güzel bir sözü var. Dijital sanat bir dönemdir diyor. Çok haklı. Çünkü bu dönem, sadece sanatçıların kullandıkları malzemelerin farklı olduğu bir dönem aslında. Nasıl sanatçılar fırça kullanıyorlarsa bizler de mouse, tablet, VR gözlüklerimizi kullanarak eserler üretiyoruz. Bizler Avrupa’da ve İstanbul’da bu tür sergilere çok alışkınız. Ancak bu sergileri Anadolu’ya taşımak ve buralarda da yoğun ilgiyle karşılanması bizleri çok memnun etti. Eskişehirliler dijital sanatı deneyimle fırsatı sundu. Bunun için de Tepebaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ne teşekkür ediyoruz”

X Design Factory kurucusu Özgür Can Akdağ da, şöyle konuştu:

“Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile çalışmaya başladıktan sonra Eskişehir’in çok fazla potansiyelinin odluğunu gördük. Biz bu potansiyeli nasıl bir adım daha ileriye götürebiliriz diye düşündük. Şehirde yapılmayan bir sergi projesini hayata geçirmeye karar verdik. Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi de, fikrimize heyecanla yaklaştı. Ardından da De Artium ile iletişime geçerek kentin ilk dijital sanat sergisini Eskişehirlilerle buluşturduk. X Design Factory olarak daha da fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ne çok teşekkür ediyoruz.”

