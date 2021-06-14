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ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı

İHA

ESO üyeleri ve çalışanlarına Covid-19 aşılama çalışmaları başladı

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üretim tesislerinde çalışanların sağlığının korunması için İl Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği gerçekleştirildi.
Bu kapsamda; ESO Sağlık Ofisi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı hakkı bulunan sanayi çalışanlarına yönelik Covid19 Aşılama çalışmalarına başlandı. Sağlığın korunması ve üretimin devamlılığı için büyük önem taşıyan Covid19 aşıları, hastanede sıra beklemeden, talep edilen randevu tarihinde, ESO Hizmet Binasında gerçekleştiriliyor. ESO Aşı merkezimiz haftanın her günü 09.0000.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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