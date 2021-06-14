Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağışa, şiddetli esen rüzgar da eklenince otoparkta bulunan ağaç dayanamadı. Eskişehir Adliyesi’nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin arkasında bulunan ağaç kırılarak otomobilin ön kısmına düştü. Otomobili teğet geçen devrilen ağaç maddi zarara sebep olmazken, çevrede tedirginlik yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.