Anadolu Üniversitesinde aşı kampanyası başladı

Anadolu Üniversitesi personelinin koronovirüse karşı aşılama kampanyası Mediko Sosyal Merkezi’nde yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 20212022 eğitim ve öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını ilan etmiş ve Eylül 2021’de yüz yüze eğitime başlanabilmesi için öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin aşılanması Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın duyurusuyla 9 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlatılmıştı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün destekleriyle, 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm Anadolu Üniversitesi personelinin aşıya hızlıca ve kolayca ulaşabilmesi için Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi’nde de aşılama kampanyası yürütülüyor.



Erdal: “2021 2022 Eğitim ve Öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başlamak için aşılamanın çok önemli”

Anadolu Üniversitesi’nin personeli için aşı olma olanağı sunması hakkında görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Salgının kontrol altına alınması ve 2021 2022 eğitim ve öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başlamak için aşılamanın çok büyük bir önemi bulunuyor. Anadolu Üniversitesi olarak akademik ve idari personelimizin hızla aşılanması için bu kampanyayı başlattık. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kampanya ile Mediko Sosyal Merkezimizde hazırlanan özel aşı alanlarında personelimizi temiz ve hijyenik koşullarda hızlı bir şekilde aşıyla buluşturuyoruz. Sonuç olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören Sinovac ve Biontech aşılarıyla aşılanmak üzere tüm personelimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.” dedi.



Yılmaz: “Anadolu Üniversitesi çalışanlarına sunulan aşı hizmeti için titizlikle tüm hazırlıklar tamamlandı”

Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Yılmaz ise “Merkezimizde Anadolu Üniversitesi çalışanlarına sunulan aşı hizmeti için titizlikle tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda personelimize böyle bir imkân sunulmasını sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ülkemizin aşılama sürecinde yürüttüğü çalışmalar ile yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm personelimiz aşı yaptırmış bir şekilde sağlıklı olarak çalışma hayatına ve öğrencilerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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