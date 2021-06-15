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Eskişehir’de zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı için istenen ceza belli oldu Zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı için 9 yıldan 25 yıla kadar hapis istemi

İHA

Eskişehir’de zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı için istenen ceza belli oldu Zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı için 9 yıldan 25 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7’nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Eskişehir’de 7’nci İcra Dairesi emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL’yi 4 arkadaşının hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edilen Erkan K. hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde C. Savcılığı tarafından dava açıldı. İncelemelerde İcra Müdür Yardımcısı Erkan K.’nın parayı, Selman T., Kerim I., Osman A. ve Suat E. isimli şahısların banka hesaplarına aktardığı belirlenmişti. Olay hakkında hazırlanan iddianamede; Eskişehir 7’nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K.’nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında C. Savcısı, “nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme” suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
İddianamede 3 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelere göre Erkan K.’nın 4 milyon 858 bin 340 TL’yi görevi nedeniyle uhdesinde bulundurduğu 8 dosyadan parçalar halinde banka hesaplarına yatırdığı yer aldı.

Paralarla bahis oynuyormuş
Şüphelilerden bahis oynama bayii işleten Osman A., iddianamede yer alan ifadesinde, İcra Müdür Yardımcısı Erkan K.’yı tanıdığını ve kendisine ait iş yerinden 3 yıldır yüklü miktarlarda bahis oynadığını belirtti. Ayrıca Erkan K.’nın oynadığı bahis tutarlarını bazen kendi hesabından bazen de diğer şüphelilere ait hesaplardan ödediğini söyledi.

Bahis alışkanlığı nedeniyle borçlanmış
Erkan K., iddianamede yer alan savcılık ifadesinde, İcra Müdürü’nün kendisiyle alakalı dosyalarda usulsüzlük olduğunu ve durumu savcıya bildireceğini söylediğini belirterek, “Müdür beyden sigara içmek için izin istedim ve içtikten sonra müdür beyin yanına gitmek istedim. Bir süre bekledim ancak müdür beyi göremedikten sonra diğer kapıdan dışarı çıktım. Amacım bir avukat ayarladıktan sonra teslim olmaktı. Bahis alışkanlığım sebebiyle Selman T.’den borç alıyordum. Pişmanım ve zimmete konu zararları ödeyecek durumum yok” dedi.

Olayın geçmişi
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen K.I., O.A., S.E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erkan K. ile Selman T, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, K.I., O.A. ve S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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